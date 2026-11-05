“La Virgen de la Tosquera” llegó al Congreso y sigue su camino hacia los Oscar y los Goya

La película argentina La Virgen de la Tosquera continúa sumando reconocimientos y espacios de difusión en su recorrido hacia dos de los principales galardones del cine internacional. En esta oportunidad, la producción tuvo una presentación especial en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en una actividad impulsada por la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri.

Dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de la escritora Mariana Enriquez, la película fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027. La selección se definió mediante una votación de profesionales de la industria cinematográfica, en la que compitió con otras producciones nacionales, como Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

A este reconocimiento se suma su elección para representar a la Argentina en los Premios Goya 2027, dentro de la categoría Mejor Película Iberoamericana. De esta manera, el largometraje consiguió una doble distinción que destaca el trabajo del cine independiente, la mirada de una directora joven y la adaptación del universo literario de Enriquez a la pantalla grande.

Una producción con sello mendocino y proyección internacional

Uno de los aspectos destacados de La Virgen de la Tosquera es que fue filmada en Mendoza, lo que permitió poner en valor el talento técnico y profesional de la industria audiovisual local. La producción es una coproducción internacional entre Argentina, México y España.

En este contexto, la presentación en el Congreso de la Nación también buscó visibilizar el aporte de las industrias culturales al desarrollo del país y su capacidad para generar oportunidades de proyección internacional. La iniciativa acompañada por Mariana Juri en el ámbito legislativo puso el foco en la importancia de las políticas de incentivo local para impulsar proyectos audiovisuales con alcance global.