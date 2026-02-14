Search
La Virgen de la Carrodilla llegó a la Enoteca y comenzó su peregrinación por Mendoza

La histórica imagen de la Virgen de la Carrodilla inició su recorrido por distintas localidades de la provincia

La imagen de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos y símbolo emblemático de la cultura mendocina, arribó a la Enoteca Municipal de Mendoza, punto de partida de su peregrinación por diferentes departamentos de la provincia.

La recepción contó con la participación de fieles, autoridades y representantes de instituciones religiosas y culturales, quienes acompañaron la llegada de la imagen con cantos, ofrendas y muestras de devoción. Desde la organización destacaron la importancia de esta tradición como espacio de encuentro espiritual y de reafirmación de la identidad regional.

Durante su estadía en la Enoteca, la Virgen fue homenajeada con actividades de oración comunitaria y momentos de reflexión, al tiempo que se invitó a los visitantes a acercarse para participar de las celebraciones. La planificación de la peregrinación contempla la visita a diversas localidades, donde se realizarán encuentros litúrgicos y actividades vinculadas con la tradición vendimial.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre las comunidades, promoviendo tanto la fe como las expresiones culturales asociadas a la vitivinicultura y al festejo de la cosecha. Asimismo, se destacó que la presencia de la Virgen de la Carrodilla en distintos puntos de Mendoza fomenta la participación de familias, instituciones y agrupaciones tradicionales que acompañan el recorrido.

La imagen continuará su peregrinación en los próximos días, con un cronograma de eventos que integran celebraciones religiosas y actividades culturales, reafirmando así una práctica histórica que forma parte de la identidad social y espiritual de la provincia.

