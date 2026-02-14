La Virgen de la Carrodilla llegó a la Enoteca y comenzó su peregrinación por Mendoza

La imagen de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos y símbolo emblemático de la cultura mendocina, arribó a la Enoteca Municipal de Mendoza, punto de partida de su peregrinación por diferentes departamentos de la provincia.

La recepción contó con la participación de fieles, autoridades y representantes de instituciones religiosas y culturales, quienes acompañaron la llegada de la imagen con cantos, ofrendas y muestras de devoción. Desde la organización destacaron la importancia de esta tradición como espacio de encuentro espiritual y de reafirmación de la identidad regional.

Durante su estadía en la Enoteca, la Virgen fue homenajeada con actividades de oración comunitaria y momentos de reflexión, al tiempo que se invitó a los visitantes a acercarse para participar de las celebraciones. La planificación de la peregrinación contempla la visita a diversas localidades, donde se realizarán encuentros litúrgicos y actividades vinculadas con la tradición vendimial.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre las comunidades, promoviendo tanto la fe como las expresiones culturales asociadas a la vitivinicultura y al festejo de la cosecha. Asimismo, se destacó que la presencia de la Virgen de la Carrodilla en distintos puntos de Mendoza fomenta la participación de familias, instituciones y agrupaciones tradicionales que acompañan el recorrido.

La imagen continuará su peregrinación en los próximos días, con un cronograma de eventos que integran celebraciones religiosas y actividades culturales, reafirmando así una práctica histórica que forma parte de la identidad social y espiritual de la provincia.