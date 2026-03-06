La vicepresidenta ya está en suelo mendocino y hoy visitará fincas del Valle de Uco

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ya se encuentra en Mendoza y comenzó una agenda vinculada al sector productivo que tendrá fuerte presencia en el Valle de Uco. Este viernes recorrerá distintas fincas del departamento de San Carlos para interiorizarse sobre la realidad de los productores locales, antes de participar de las actividades centrales del fin de semana vendimial.

Según trascendió, la primera parada será alrededor de las 16 en una finca dedicada al cultivo de espárragos y la producción de compost. Allí mantendrá un encuentro con trabajadores y responsables del emprendimiento para conocer de cerca el funcionamiento de la actividad agrícola en la zona.

La agenda continuará en el distrito de Chilecito, también dentro de San Carlos, donde visitará un establecimiento vinculado a la producción de orégano y a la actividad ganadera, dos rubros que forman parte de la matriz productiva del departamento.

La vicepresidenta durante los festejos de la Vendimia Nacional del año 2024.

Más tarde, la vicepresidenta se trasladará hasta El Cepillo para recorrer una finca especializada en producción de semillas, otro de los sectores agrícolas que caracteriza al Valle de Uco y que abastece a distintas regiones del país.

Las actividades continuarán el sábado, cuando Villarruel participe del tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina, uno de los eventos clave del calendario vendimial que reúne a autoridades políticas, empresarios y referentes de la industria vitivinícola.

Ese mismo día también podría asistir a un encuentro de pequeños productores en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Luján de Cuyo.

Posteriormente regresará al Valle de Uco, donde mantendrá reuniones con referentes del sector vitivinícola en la Bodega San Carlos Sud, ubicada en La Consulta, para dialogar sobre la situación productiva del departamento.

La jornada culminará en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, ubicada sobre Ruta 40, donde la vicepresidenta conversará con productores de la región para conocer de primera mano las dificultades económicas y los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en el actual contexto nacional.