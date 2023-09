La versión de la propietaria de la Comisaría que fue desalojada en Tunuyán

El martes se armó un verdadero revuelo en Tunuyán cuando los policías de la Jefatura Distrital 4 del Valle de Uco tuvieron que desalojar el edificio donde funcionaba la dependencia por no pagar el alquiler del lugar. Además, fueron los mismos policías los que tuvieron que encargarse de la mudanza.

Ante este panorama, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar de Marchi, salió con fuertes críticas hacia la gestión. Y este miércoles la apoderada legal y propietaria del inmueble, Gabriela Mocayar, salió a explicar la situación en declaraciones radiales.

Por un lado, la mujer sostuvo que el inmueble tenía el contrato vencido y no se estaba pagando el alquiler desde hace tres años.

“Cada vez que me comunico con las distintas áreas del Ministerio, me dicen que los expedientes están en curso, pero los pagos no los liberan“, contó en declaraciones radiales.

Uno de los problemas fue que el inmueble pertenece a unos accionistas y había sido subalquilado a través de su padre. Cuando falleció comenzó la sucesión.

Mocayar relató que comenzó la demanda por desalojo hace seis meses y que el Ministerio de Seguridad que comanda Raúl Levrino estaba informado sobre la medida judicial.

Por otra parte, desde Seguridad ya han realizado dos llamados para encontrar un alquiler, pero el proceso por el momento fue declarado desierto.