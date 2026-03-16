La Vendimia quedó marcada por la tragedia: murió otro trabajador en el Teatro y ya son dos las víctimas

La Vendimia 2026 volvió a quedar atravesada por la tragedia. Un trabajador que realizaba tareas de recuperación de residuos falleció tras sufrir una descompensación en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day, en la ciudad de Mendoza.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, de 60 años, quien integraba la cooperativa de limpieza El Algarrobo (del departamento de Las Heras). El hombre había ingresado durante la madrugada junto a otros trabajadores para retirar materiales reciclables luego de las actividades realizadas en el predio.

En medio de esas tareas, Rentería se descompensó mientras trabajaba cerca del teatro griego, lo que activó un operativo de asistencia en el lugar.

Según informaron desde el área de Cultura provincial, el trabajador fue atendido de inmediato por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Luis Lagomaggiore, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El hombre trabajaba limpiando el teatro posteriormente al show de Abel Pintos.

De acuerdo al parte oficial, la causa de la muerte fue un infarto masivo, pese a los esfuerzos médicos realizados tras su traslado al centro de salud.

Desde el mismo comunicado se aclaró que la cooperativa tenía un acuerdo con las productoras privadas responsables del festival musical realizado el domingo, lo que explicaba la presencia de los recuperadores urbanos en el lugar durante la madrugada (luego del evento artístico).

La segunda muerte durante la Vendimia

El caso ocurre apenas días después de otro hecho que generó conmoción. Se trata de la segunda muerte registrada en el Teatro Griego Frank Romero Day en el marco de la Vendimia 2026.

El primer episodio fue el fallecimiento de Santino Calivar, un operario de 21 años, quien había sufrido una descompensación mientras realizaba tareas vinculadas al armado técnico del espectáculo vendimial en el mismo predio.

La seguidilla de hechos trágicos vuelve a poner el foco sobre las condiciones laborales y la seguridad de quienes trabajan detrás de los grandes eventos que acompañan la fiesta máxima de los mendocinos.