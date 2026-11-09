La Vendimia 2027 ya tiene nombre, guion y dirección: quiénes estarán a cargo del Acto Central

La Vendimia 2027 ya tiene propuesta artística para su Acto Central y repetición. Este domingo, luego de los coloquios realizados en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el jurado seleccionó el proyecto titulado “Vendimia de una misma raíz“, que tendrá dirección de Néstor Alberto Giménez Celi y guion de Claudia Nidia Guzmán y el propio Celi.

La propuesta fue elegida a través del concurso público convocado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de organismos e instituciones vinculados con la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuya tarea fue evaluar los proyectos presentados, luego de que se haya realizado la apertura de sobres y la verificación del cumplimiento de los requisitos planteados en el concurso.

Entre los sectores representados estuvieron la Subsecretaría de Cultura, el ámbito turístico, Infraestructura provincial, Higiene y Seguridad, asociaciones y sindicatos vinculados con la danza y la música, además de referentes del sector audiovisual y de la actividad artística.

Cabe recordar que el Acto Central se realizará el 6 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, mientras que la repetición tendrá lugar el domingo 7.

De qué tratará “Vendimia de una misma raíz”

Según la sinopsis, el guion propone un recorrido por la historia de un pueblo que recibe una tierra con memoria, la habita y se transforma con el paso de las generaciones. En ese proceso incorpora nuevas historias sin perder sus raíces, hasta reunir todo lo construido en la vendimia, como expresión de un legado que pasa a quienes vienen después.

El relato tendrá como ejes la tierra y el agua fértil, los pueblos originarios, los criollos y las nuevas comunidades que llegan. También abordará la siembra, la cosecha, las costumbres, los ritos y el trabajo rural, con referencias a los trabajadores golondrina, la celebración del fin de cosecha y el proceso que transforma la uva en vino.

La propuesta resume ese recorrido en una frase: “La libertad es la memoria fundacional de nuestra tierra“. La historia plantea que, aunque cambien las miradas y las generaciones, la raíz permanece como una memoria viva que se proyecta hacia el futuro.

Quiénes estarán a cargo de la Vendimia 2027

El equipo seleccionado tendrá a Néstor Alberto Giménez Celi como director y compartirá con Claudia Nidia Guzmán la autoría del guion. Guzmán también estará a cargo de la dirección coreográfica, mientras que Sergio Sánchez será el responsable del área audiovisual.

El equipo ganador está integrado por:

Guion: Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi.

Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.

Dirección audiovisual: Sergio Sánchez.

Dirección coreográfica: Claudia Nidia Guzmán.

Dirección actoral: Guillermo Troncoso.

Dirección musical: Mario Galván.

Idea escenográfica: Laura Macarena Finocchiaro y Florencia Aldana García Alcaraz.

Cajas lumínicas: Santiago Gerardi.

Dirección técnica: Pablo Garay.

Producción ejecutiva: Sara Verón.

El resto del equipo incluye responsables de iluminación, sonido, efectos especiales, vestuario, maquillaje y utilería, además de asistentes y directores coreográficos para las áreas de folclore y danza contemporánea.