La Vendimia 2027 abrió un concurso para elegir su identidad visual: el premio será de $7 millones

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 comienza a definir su imagen y el Gobierno de Mendoza abrió un concurso público para seleccionar el sistema de identidad y comunicación visual que acompañará la próxima edición de la celebración.

La convocatoria, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, está dirigida a diseñadores gráficos y profesionales de la Comunicación Visual, quienes podrán presentar sus propuestas de manera individual o en equipos de trabajo. El proyecto ganador recibirá un premio de $7.000.000.

La iniciativa busca desarrollar una identidad visual que represente el significado social y cultural de la Vendimia y que, al mismo tiempo, permita promocionar la cultura y el turismo de Mendoza. La propuesta deberá contemplar tanto los soportes físicos como los digitales, con una imagen unificada para las distintas piezas de comunicación.

Quiénes pueden participar

Podrán inscribirse argentinos mayores de 18 años que cuenten con formación en Diseño Gráfico o Comunicación Visual, ya sea de nivel universitario, terciario, superior o tecnicatura.

La participación podrá ser individual o grupal. En el caso de los equipos, deberán estar integrados por dos o más personas y al menos uno de sus integrantes tendrá que contar con un título en alguna de las disciplinas mencionadas. Además del premio principal, el jurado tendrá la posibilidad de otorgar menciones especiales y establecer un orden de mérito entre los proyectos presentados.

Fechas y lugar de presentación

Los interesados podrán participar de una reunión informativa el jueves 12 de noviembre, a las 11, en la sala Elina Alba, ubicada en España y Gutiérrez, en la Ciudad de Mendoza. También estará disponible la posibilidad de seguir el encuentro de manera virtual a través de Google Meet.

En tanto, la recepción de los trabajos será el miércoles 9 de diciembre de 2026, de 9 a 14, sin excepción, en la sede de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en avenida España y Gutiérrez.

El jurado se reunirá el jueves 10 de diciembre para evaluar las propuestas y seleccionar la identidad visual que representará a la Vendimia 2027.

La evaluación estará a cargo de un equipo integrado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, universidades, institutos de educación superior, la Asociación de Diseñadores de Mendoza (ADIMZA) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR). También participará un jurado invitado especial, mientras que habrá un veedor designado por la Subsecretaría de Cultura, con voz pero sin voto.