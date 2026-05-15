La UTN Mendoza perdió hasta el 15% de sus docentes y advierten una “fuga” de profesionales

La situación de las universidades públicas en Mendoza encendió nuevas señales de alarma luego de que autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo revelaran el fuerte impacto que generan los bajos salarios docentes. Según detalló el decano de la UTN Regional Mendoza, José Balaco, en apenas dos años la facultad perdió entre el 10% y el 15% de su plantel docente (cerca de 100 profesores), principalmente por jubilaciones anticipadas y renuncias vinculadas a mejores oportunidades económicas.

Las declaraciones fueron realizadas tras la última Marcha Universitaria Federal (que tuvo una multitudinaria convocatoria en Mendoza) y reflejan una preocupación que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. La rectora de la UNCuyo, Ester Sanchez, calificó el escenario como “límite” y advirtió sobre una creciente “fuga de cerebros”. Como ejemplo, mencionó la situación del Instituto Balseiro, donde ya se habría perdido cerca del 20% del cuerpo docente especializado (un capital humano que demandaría décadas volver a formar).

Las autoridades universitarias remarcaron que el problema salarial golpea especialmente a carreras técnicas y científicas, donde los profesionales tienen alta demanda fuera del ámbito académico. Sanchez explicó que un profesor titular con dedicación exclusiva y años de trayectoria ronda apenas los $1,5 millones de salario básico, mientras que cargos iniciales se ubican por debajo del millón de pesos. “Son salarios indignos para el nivel de formación y responsabilidad que requieren”, sostuvo la rectora durante la entrevista televisiva con canal 7.

Pese al contexto, tanto la UNCuyo como la UTN aseguraron que avanzan en procesos de modernización académica para adaptarse a las nuevas demandas sociales y laborales. Entre las medidas aparecen el acortamiento de carreras, la implementación de títulos intermedios y la apertura de nuevas propuestas vinculadas a sectores estratégicos como la minería sustentable. En ese marco, la UTN confirmó que lanzará la carrera de Ingeniería en Minería Sustentable, mientras que la UNCuyo ampliará su oferta relacionada con gestión minera.

En paralelo, ambas autoridades también respondieron a los cuestionamientos del Gobierno nacional sobre auditorías y manejo de fondos públicos. Desde la UTN señalaron que no tienen inconvenientes en someterse a controles de la SIGEN (además de las auditorías ya realizadas por la AGN), mientras que desde la UNCuyo recordaron que la información presupuestaria y financiera de la institución se encuentra publicada en su portal de transparencia. “La universidad pública está haciendo un esfuerzo enorme por sostenerse y transformarse, pero no sabemos cuánto tiempo más podremos seguir así”, concluyó Sanchez.