La UTN confirmó un exposición para conocer carreras, salidas laborales y más

La Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mendoza) anunció la realización de la Expo UTN 2026, un evento institucional que por primera vez pondrá en primer plano toda su oferta académica. La propuesta busca acercar a la comunidad mendocina (especialmente a jóvenes en etapa de definición vocacional) a las carreras tecnológicas y de ingeniería.

La expo se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo de 2026 en la sede regional de Mendoza (en el horario de 15 a 20 horas). Durante esas jornadas, quienes asistan podrán recorrer stands, dialogar con estudiantes y docentes (y también con profesionales ya insertos en el mercado laboral) para conocer en profundidad cada carrera, sus alcances y oportunidades concretas de trabajo.

El evento se presenta en un contexto donde las carreras vinculadas a la tecnología ganan cada vez más protagonismo. La creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales especializados posiciona a la ingeniería como una de las áreas con mayor proyección laboral (tanto en Argentina como a nivel internacional), lo que convierte a esta expo en una herramienta clave para tomar decisiones informadas.

Desde la institución destacan que la formación tecnológica no solo garantiza empleabilidad, sino que también impulsa el desarrollo económico y científico. En ese sentido, la UTN busca reforzar su vínculo con la sociedad (acercando la universidad pública a las familias) y mostrar el impacto real que tienen sus egresados en distintos sectores productivos.

La Expo UTN 2026 contará además con la participación de autoridades de la facultad (quienes encabezarán la apertura y estarán presentes durante el evento), reafirmando el compromiso institucional con la educación y el futuro de la región. La iniciativa se plantea como una puerta abierta al conocimiento, la vocación y las oportunidades que marcarán el desarrollo de Mendoza en los próximos años.