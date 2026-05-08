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La única “sommelier de agua” del país es mendocina

Tras capacitarse en Alemania, hoy es la única sommelier de agua y busca revolucionar la forma en la que se percibe esta bebida.

Analía Videla ya tenía una trayectoria consolidada en el universo del vino, pero decidió ir un paso más allá. La mendocina (fundadora del Wine Institute) viajó a Alemania para especializarse en un rubro prácticamente desconocido en Latinoamérica y se convirtió en la primera y única sommelier de agua del país. Su formación se realizó en la Academia Doemens de Múnich, una institución reconocida internacionalmente por capacitar profesionales en análisis sensorial de aguas minerales.

Lejos de la idea de que el agua “no tiene sabor”, Videla sostiene que cada una posee una identidad propia vinculada a su origen, composición mineral y recorrido natural. “El agua también tiene terroir”, explicó a medios nacionales y provinciales, al comparar sus características con las del vino. Según detalló, las diferencias pueden percibirse en sensaciones como acidez, salinidad, dulzor o astringencia (dependiendo de los minerales presentes), lo que abre un nuevo universo para el maridaje gastronómico.

La especialista contó que su interés surgió durante degustaciones y concursos de vinos, donde comenzó a notar diferencias marcadas entre distintas aguas utilizadas para limpiar el paladar. Esa curiosidad inicial derivó en un estudio profundo del análisis sensorial aplicado al agua.

Actualmente, Videla considera que existe una oportunidad para revalorizar el agua mineral dentro de la gastronomía (sobre todo en un contexto de menor consumo de alcohol). Incluso adelantó que desde el Wine Institute proyectan talleres y futuras capacitaciones para formar nuevos sommeliers de agua en Argentina. “Hoy no hay personas formándose en esta área en Latinoamérica”, remarcó, señalando la gran responsabilidad que implica abrir camino en una disciplina tan novedosa.

Además, sostuvo que Mendoza tiene un enorme potencial en este campo gracias a la calidad de sus aguas locales. 

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