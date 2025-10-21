Search
CULTURA

La UNCuyo será sede del 10º Congreso Latinoamericano DiSur

El encuentro reunirá a referentes del diseño de toda Latinoamérica para debatir sobre innovación, equidad y el rol social de la universidad pública.

La Universidad Nacional de Cuyo será anfitriona del décimo Congreso Latinoamericano DiSur, que se desarrollará el jueves 23 y viernes 24 de octubre bajo el lema “Diseño para la equidad en la universidad pública latinoamericana”.

El evento es organizado por el Grupo de Carreras de Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo junto con la red DiSur, que nuclea a carreras de diseño de universidades públicas de América Latina. A lo largo de sus ediciones, este congreso se consolidó como un espacio de encuentro académico y profesional donde confluyen la formación, la investigación, la producción y la cultura.

Se espera la participación de más de dos mil personas entre docentes, investigadores, estudiantes, emprendedores y representantes del sector público y privado. En esta ocasión, llegarán delegaciones de Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil, Colombia y Paraguay, reforzando el carácter regional del encuentro.

El programa incluirá conferencias magistrales, mesas temáticas, talleres, ponencias académicas y un espacio expositivo con muestras, presentaciones de libros y emprendimientos. Todas las actividades buscarán fortalecer el vínculo entre la universidad, la comunidad y el sector productivo.

Una de las novedades de esta edición será el protagonismo de los estudiantes, quienes estarán a cargo de diversos talleres pensados para promover el aprendizaje horizontal, el intercambio de saberes y la experimentación colectiva.

El Congreso DiSur apunta a profundizar la reflexión sobre el diseño como herramienta transformadora frente a las desigualdades sociales, impulsando una mirada comprometida con la inclusión, la sostenibilidad y la innovación dentro de la universidad pública latinoamericana.

Universidad nacional de CuyodiseñoCongreso Latinoamericano DiSurFacultad de Artes y Diseño

