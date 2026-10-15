La UNCuyo se suma a la Quinta Marcha Federal Universitaria

Este jueves, la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volverá a ganar las calles en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada, impulsada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tiene como objetivo principal exigir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la compleja coyuntura presupuestaria que atraviesa el sector.

La movilización marcará la primera marcha federal bajo la gestión de Adriana García, quien asumió el rectorado de la casa de estudios en agosto pasado tras imponerse en los comicios universitarios. Previo al inicio de la marcha, la rectora encabezará una conferencia de prensa para sentar la posición institucional del rectorado.

Punto de encuentro y trayecto de la columna

Las autoridades universitarias detallaron que la concentración comenzará a las 15 en la entrada principal del campus de la UNCuyo. La columna iniciará su marcha por la calle Carlos Lencinas, para luego doblar hacia el sur por Padre Contreras y tomar la avenida del Libertador con dirección al este según señala diario El Sol.

A lo largo de este primer tramo se irán incorporando los bloques pertenecientes a los colegios secundarios de la universidad y las entidades gremiales docentes y no docentes. A continuación, el frente continuará por la avenida Emilio Civit, cruzará la avenida Belgrano y se dirigirá por calle Sarmiento hasta arribar a la Plaza Independencia, donde finalizará la marcha con un acto central y la lectura de una proclama unificada.

La cabecera de la marcha estará conformada por los referentes de la Asamblea Universitaria, los integrantes del Frente Sindical Universitario, las autoridades de los decanatos y la conducción de los centros de estudiantes.

Detrás del agrupamiento universitario se encolumnarán referentes de organismos de Derechos Humanos, seguidos por representantes sindicales y partidos políticos adherentes. Asimismo, la CGT Regional Mendoza confirmó su participación para acompañar la jornada de protesta.

El llamado de las autoridades a la comunidad

Frente a la convocatoria, la rectora Adriana García hizo un llamado abierto a la ciudadanía mendocina para respaldar el reclamo de docentes, nodocentes, investigadores, estudiantes y artistas de la institución.

Por su parte, la vicerrectora Ana Sisti ratificó que el eje central de la jornada es demandar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, norma clave para garantizar la continuidad de las tareas académicas, de investigación, extensión, salud y desarrollo científico de la universidad pública.