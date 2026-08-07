La UNCuyo renueva sus autoridades: cuándo asumirán Adriana García y Ana Sisti

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se prepara para una jornada especial en la que combinará la celebración de sus 87 años de historia con la renovación de sus máximas autoridades.

Adriana García y Ana Sisti asumirán como rectora y vicerrectora, respectivamente, para conducir la casa de estudios durante los próximos cuatro años.

La ceremonia está prevista para el viernes 14 de agosto, en el marco de las actividades organizadas por un nuevo aniversario de la Universidad. De esta manera, comenzará formalmente una nueva etapa institucional luego de las elecciones celebradas durante junio.

García y Sisti, representantes de Encuentro Plural, se impusieron en el balotaje universitario del pasado 23 de junio frente a la fórmula integrada por Gabriel Fidel y Flavia Filippini, de Sumar Universidad.

Tras el escrutinio definitivo, el Consejo Superior proclamó oficialmente a las nuevas autoridades y habilitó el proceso de transición con la gestión encabezada por la actual rectora, Esther Sánchez.

Adriana García y Ana Sisti asumirán al frente de la UNCuyo

Adriana García es profesora y licenciada en Historia y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la Universidad Nacional de Cuyo.

Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y secretaria Académica del Rectorado, además de desempeñarse como docente de posgrado. También es evaluadora de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Por su parte, Ana Sisti llega al Vicerrectorado luego de desempeñarse como decana de la Facultad de Educación. Es doctora en Gestión Educativa y también cuenta con una extensa trayectoria académica y de gestión dentro de la casa de estudios.

La fórmula de Encuentro Plural obtuvo poco más del 53% de los votos ponderados en la segunda vuelta electoral y se impuso sobre Sumar Universidad, que reunió alrededor del 46%.

La elección marcó la cuarta experiencia de voto directo para definir las autoridades de la UNCuyo.

Una nueva conducción hasta 2030

Con la asunción de García y Sisti comenzará un mandato que se extenderá hasta 2030. Durante las últimas semanas, las autoridades electas mantuvieron encuentros con la conducción saliente para avanzar en una transición ordenada y abordar distintos aspectos relacionados con la situación académica, administrativa y financiera de la Universidad.

El Consejo Superior ya ratificó los resultados de los comicios y proclamó no solo a la nueva rectora y vicerrectora, sino también a quienes fueron elegidos para integrar el máximo órgano de gobierno universitario y a las autoridades de las diferentes facultades.

La UNCuyo celebra sus 87 años

El cambio de autoridades se producirá en una fecha significativa para la institución, ya que la UNCuyo celebrará sus 87 años.

La Universidad fue creada el 21 de marzo de 1939 y comenzó oficialmente sus actividades el 16 de agosto de ese mismo año. Desde entonces se consolidó como una de las principales instituciones educativas del oeste argentino.

La celebración incluirá un acto académico y un concierto especial de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

El aniversario servirá así como marco para despedir a la gestión encabezada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel y dar inicio al período de Adriana García y Ana Sisti, quienes tendrán a su cargo la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo durante los próximos cuatro años.