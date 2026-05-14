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HOMENAJE ROCK
UNCUYO

La UNCuyo realizará un homenaje al rock mendocino con tres bandas locales

El espectáculo buscará destacar la trayectoria de artistas mendocinos con una propuesta que combinará clásicos y tributos.

La Universidad Nacional de Cuyo organizará un espectáculo especial para celebrar la historia y la identidad del rock mendocino a través de un concierto homenaje que reunirá a tres bandas emblemáticas de la provincia. La propuesta combinará clásicos del género, producción audiovisual y una puesta en escena pensada para recorrer distintas etapas de la música local.

Este primer encuentro del ciclo “Homenaje al Rock Mendocino” se realizará el sábado 23 de mayo, desde las 21, en la Sala Roja de la Nave UNCUYO, y contará con la participación de reconocidos músicos mendocinos que interpretarán canciones representativas del rock local, además de obras propias y tributos a artistas históricos de la escena provincial como Enanitos Verdes, Alcohol Etílico y Alfajores de la Pampa Seca. 

Desde la organización señalaron que el objetivo es poner en valor el aporte cultural de las bandas mendocinas y generar un encuentro entre distintas generaciones de público ligadas al rock.

Las entradas tienen un valor general de $20 000 en su primera preventa y $25 000 en la segunda. Una vez agotadas tendrán un valor general de $30.000 y de $28.000 para la comunidad UNCUYO. Pueden adquirirse en boletería de la Nave UNCUYO, de martes a domingos de 17.30 a 22, o a través de www.entradaweb.com.

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