La UNCuyo publicó los padrones provisorios en medio de la definición de candidatos a rector

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) puso a disposición los padrones provisorios en el marco de su calendario electoral, un paso formal pero clave en la previa de una elección que trasciende lo académico y se mete de lleno en la dinámica política mendocina.

La instancia permite que estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo verifiquen sus datos y realicen reclamos en caso de errores u omisiones, antes de la publicación de los padrones definitivos que serán utilizados en la votación.

Este paso administrativo se da en medio del armado electoral y luego de que la agrupación Franja Morada definió “por unanimidad” la candidatura de Gabriel Fidel para disputar el rectorado. El actual vicerrector responde al gobernador Alfredo Cornejo y se separa de la rectora Esther Sánchez, quien no definió si irá por la reelección o definirá a otro candidato.

El actual vicerrector encabezará una fórmula junto a María Flavia Filippini. La definición de la principal agrupación estudiantil del radicalismo funciona como un punto de partida clave en la carrera electoral, a la espera de cómo se reconfiguren los otros espacios.

Una etapa técnica, pero determinante

Desde la UNCuyo indicaron que la consulta se realiza de manera online (click aquí) y que existe un plazo específico para presentar correcciones. Superada esa instancia, los listados quedarán consolidados y marcarán el universo electoral definitivo.

Elecciones con impacto más allá de la universidad

El proceso electoral en la UNCuyo no es uno más. Como viene mostrando la previa, la definición del rectorado está atravesada por tensiones políticas que involucran a sectores del radicalismo y, en particular, al oficialismo provincial.

Lo que viene: cierre de listas y definiciones

Con los padrones provisorios publicados, el calendario continuará con la resolución de reclamos y la posterior oficialización de los padrones definitivos.

Luego llegará una de las instancias más esperadas: la presentación de listas y candidatos, donde terminarán de confirmarse los nombres que competirán por el rectorado y los distintos cargos en las facultades.

Ese momento será clave para medir el grado de alineamiento entre la política universitaria y la provincial, en una elección que, una vez más, promete exceder los límites de la UNCuyo.

Las fechas clave