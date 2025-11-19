La UNCuyo pone en marcha la construcción del nuevo playón deportivo del Liceo Agrícola

La Universidad Nacional de Cuyo continúa ejecutando importantes mejoras en la infraestructura del Liceo Agrícola y Enológico, donde avanza la construcción de un nuevo playón deportivo. En estos días comenzó el llenado de hormigón en los playones 2 y 3, una etapa clave dentro del proyecto integral que contempla la intervención de aproximadamente 1.500 metros cuadrados del predio escolar.

Desde la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMS), su titular Paula Cepparo informó que la obra se financia solo con fondos propios de la UNCUYO. La funcionaria destacó que este plan de renovación se realiza sin aportes nacionales y responde a una decisión institucional de jerarquizar las necesidades edilicias de las escuelas dependientes de la universidad.

La intervención actual forma parte de un trabajo por etapas. El playón 1, de 500 m², ya fue finalizado en noviembre de 2025 y cuenta con nuevos aros de básquet, rampas y barandas. En tanto, los playones 2 y 3 iniciaron sus trabajos en octubre de 2025. La planificación oficial estima que estarán completos para enero de 2026, consolidando así la renovación total del espacio deportivo al aire libre.

El proyecto implicó la demolición completa de las viejas losas de los tres playones, debido al deterioro estructural que presentaban y al riesgo que eso implicaba para quienes realizaban actividades físicas y recreativas en el lugar. La reconstrucción integral permitirá contar con superficies niveladas, seguras y acordes al uso intensivo que tiene el predio por parte de la comunidad educativa.

Las obras en curso se suman a otras mejoras ya realizadas en el Liceo Agrícola durante meses anteriores. Entre ellas se encuentra la finalización de tres aulas ubicadas en la planta alta (que incluyen baño y escalera), la construcción de una rampa accesible y la renovación total del invernadero, un espacio fundamental para las prácticas formativas de la escuela.

Paralelamente, la UNCUYO trabaja en la planificación de una nueva etapa del proyecto edilicio. Esta contempla la ejecución de la planta alta del futuro edificio del Liceo Agrícola, que incluirá dos aulas adicionales, sanitarios, una escalera, un hall central, un nuevo acceso y espacios destinados a las preceptorías. Este avance permitirá seguir ampliando y modernizando la infraestructura institucional, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de estudiantes, docentes y personal.