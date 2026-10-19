La UNCuyo ofrece un taller para trabajadores que están cerca de jubilarse

El Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU), junto con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), puso en marcha un Taller de Preparación para la Jubilación destinado a trabajadores que se encuentran próximos a finalizar su vida laboral.

La iniciativa busca acompañar a quienes atraviesan este proceso mediante información, orientación y espacios de reflexión para planificar los cambios que implica la jubilación. La propuesta contempla aspectos personales, familiares, sociales, económicos y previsionales, además del cuidado de la salud y el bienestar emocional.

El taller está dirigido al personal docente y de apoyo académico de la UNCuyo que tenga 55 años o más y que prevea iniciar los trámites jubilatorios dentro de uno o dos años, o que ya haya comenzado a gestionarlos.

Desde la organización señalaron que la jubilación representa una transición importante, que puede modificar las rutinas cotidianas, los vínculos, la economía personal y la identidad construida alrededor del trabajo. Por eso, el espacio propone anticiparse a esos cambios y desarrollar herramientas para transitar esta etapa con mayor información y planificación.

Cuándo y dónde se realizará

La actividad es presencial y se desarrolla en cuatro encuentros programados para los viernes 16, 23 y 30 de octubre y el 6 de noviembre, de 9.30 a 11.30, en el Cilindro Central del Centro de Información y Comunicación de la UNCuyo (CICUNC).

El taller tiene un costo de $15.000 y se realiza durante el horario laboral, como parte de una iniciativa institucional orientada a promover la salud y el bienestar de los trabajadores. Para obtener más información, también se puede enviar un mensaje de WhatsApp al +54 9 2612 09-5389.

El programa está organizado en cuatro módulos que buscan brindar herramientas prácticas para planificar la jubilación desde distintas dimensiones:

– La jubilación como transición: se trabajará sobre los trámites jubilatorios, ANSES y los diferentes regímenes previsionales. También se abordarán los cambios psicológicos, familiares y sociales, las expectativas frente a esta etapa y la construcción de una identidad más allá del ámbito laboral.

– La redefinición del proyecto de vida: se tratarán cuestiones vinculadas con la cobertura de salud, la economía personal y la planificación financiera. Además, se propondrá identificar nuevos intereses, deseos y objetivos para construir un proyecto personal acorde con esta etapa.

– La organización del futuro: los participantes reflexionarán sobre el uso del tiempo libre, las actividades recreativas, la participación comunitaria y el voluntariado. También se trabajará sobre los vínculos familiares y las redes sociales de acompañamiento.

– Salud y bienestar: se brindarán herramientas para el autocuidado y la prevención, con contenidos sobre controles médicos, alimentación, actividad física, manejo del estrés y salud emocional. Como cierre, cada participante podrá elaborar un plan personal de bienestar.