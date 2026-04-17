¿La UNCuyo o Las Heras? la encrucijada de una funcionaria municipal

La Universidad Nacional de Cuyo está en plena rosca interna por la definición de candidatos al Rectorado. Si bien la atención se la lleva la actual conducción, encabezada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel, quien competirán en listas separadas, se agregó otra fórmula de tinte radical.

Se trata del binomio que armaron Ismael Farrando y Jimena Estrella Orrego, ambos docentes de la casa de Altos Estudios. Pero en el caso de la candidata a vicerrectora, por el espacio denominado “Trayectoria y Renovación”, hay una curiosidad y es que asumió, hace pocos días, en la Municipalidad de Las Heras.

La dirigente universitaria es la nueva secretaria de de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras, departamento comandado por el radical Francisco Lo Presti. Al poco tiempo de asumir, le llegó la propuesta de competir por el Rectorado.

Es cierto que para el cierre de listas falta, y todo puede pasar, además después hay que ir a las urnas para asegurarse el triunfo. En caso de que ocurra, habrá que ver qué decisión toma. Pero por lo visto, Estrella Orrego no se casa con nadie.