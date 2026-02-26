La UNCuyo lanza una especialización en Educación Sexual Integral

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó una nueva Especialización en Educación Sexual Integral, impulsada por la Facultad de Educación. La propuesta busca formar especialistas capaces de garantizar la aplicación efectiva de la Ley 26.150 y de fortalecer políticas educativas que promuevan el ejercicio pleno de los derechos en las instituciones educativas.

La carrera está dirigida a profesionales con título universitario o de educación superior con una duración no menor a cuatro años, provenientes de las áreas de educación, salud o desarrollo social. El plan de estudios se estructura en siete ejes de trabajo, que abordan temas como el desarrollo humano, la sexualidad como concepto histórico, los lenguajes y el género, los ejes conceptuales de la ESI y herramientas para su abordaje en las aulas.

Esta especialización tendrá una duración de 24 meses y se dictará en modalidad híbrida, con clases virtuales sincrónicas cada 15 días y encuentros presenciales o vía streaming los sábados por la mañana. Las clases comenzarán el 13 de abril de 2026 y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de marzo.

El objetivo general de la propuesta es formar profesionales con una visión integral de la Educación Sexual Integral, capaz de promover ambientes educativos inclusivos y respetuosos de la diversidad.