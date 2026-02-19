La UNCuyo invita a sus estudiantes a competir por $30 millones en el “Desafío Atenea”

La Universidad Nacional de Cuyo lanzó la convocatoria para que sus estudiantes formen parte del Desafío Atenea, una competencia de conocimientos que pondrá en juego un premio mayor de 30 millones de pesos.

El certamen es impulsado por el canal de streaming OLGA junto a la productora Kocawa y contará con la conducción de Iván de Pineda. La propuesta busca reunir a estudiantes universitarios de todo el país para competir en distintas instancias de cultura general, razonamiento e ingenio.

En total participarán 150 alumnos organizados en equipos de tres integrantes. A lo largo de las diferentes rondas, los grupos deberán superar desafíos hasta llegar a la instancia final, donde se definirá quién se queda con el premio principal.

La grabación del programa está prevista para abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitido a través de la plataforma de streaming de OLGA.

Desde la UNCuyo informaron que la inscripción ya se encuentra abierta para quienes quieran postularse y representar a la universidad en esta competencia nacional, la misma se realiza a través del sitio oficial www.desafioatenea.com y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se encontrará el link directo para anotarse.