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La UNCuyo hizo historia y logró un reconocimiento mundial que ninguna otra universidad argentina tiene

La Universidad Nacional de Cuyo fue distinguida con el sello internacional C3!Cyber 2025 por su trabajo en seguridad digital.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) alcanzó un hito sin precedentes al convertirse en la primera y única universidad argentina en obtener el sello internacional C3!Cyber 2025, una certificación otorgada por la red iberoamericana MetaRed TIC que destaca las buenas prácticas en ciberseguridad.

Este reconocimiento pone el foco en algo clave: la institución no solo invirtió en tecnología, sino que priorizó el factor humano como eje de la seguridad digital, impulsando una cultura de prevención y formación dentro de toda su comunidad educativa.

El logro fue posible tras un año de trabajo liderado por la Secretaría de Transformación Digital, que desarrolló iniciativas como el programa “Alerta UNCUYO” (orientado a capacitar a estudiantes, docentes y personal en la detección de amenazas digitales), además de diversas estrategias de concientización.

En paralelo, la casa de estudios llevó adelante acciones concretas para medir el nivel de respuesta ante riesgos, como simulaciones de ataques informáticos (incluyendo pruebas de phishing y la colocación de dispositivos USB en espacios comunes para analizar conductas), junto a jornadas de intercambio sobre ciberseguridad con especialistas.

Con esta distinción, la UNCUYO se posiciona como referente regional en seguridad informática y fortalece su preparación frente a ciberamenazas (cumpliendo estándares internacionales de protección de activos digitales y formación continua), consolidando un modelo que busca una comunidad universitaria más informada, consciente y resiliente.

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