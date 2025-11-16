La UNCUYO es la primera universidad en el país en completar un test de calidad

La Universidad Nacional de Cuyo concretó su quinta evaluación externa, etapa que forma parte de la V Autoevaluación Institucional (AEI). Es la única universidad del país que logró completar esta instancia y la que más autoevaluaciones ha realizado.

Se trata de un proceso interno de revisión y análisis de sus funciones de docencia, investigación, extensión, vinculación, bienestar y gestión institucional, con el objetivo de identificar logros, dificultades y desafíos del período 2014-2022.

En un contexto que se multiplican las discusiones sobre la calidad y el rol de las universidades públicas, las instituciones educativas han intensificado la evaluación y la autocrítica.

Julio Aguirre, secretario Académico de la UNCUYO, le explicó a Diario Los Andes los detalles de este avance.

“El proceso de autoevaluación es un proceso voluntario que inicia en las universidades con el propósito explícito de que vengan pares evaluadores de otras universidades del país a analizar lo que se viene desarrollando en distintas áreas de funcionamiento de la universidad”.

El procedimiento comienza con una autoevaluación interna y culmina con la evaluación externa a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Para esta etapa, se consideraron tanto los objetivos del Plan Estratégico 2030 como las recomendaciones realizadas por la CONEAU en la cuarta autoevaluación institucional.

El informe final, de más de 600 páginas, se organiza en cinco secciones: