La UNCuyo convoca por primera vez a egresados a solicitar bonos de puntaje: de qué se trata

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó por primera vez una convocatoria destinada a egresados de todas las carreras de la casa de estudios que quieran solicitar el bono de puntaje de educación media por primera vez.

Se trata de la posibilidad de tramitar el bono de puntaje de educación media, un requisito indispensable para desempeñarse en las escuelas secundarias dependientes de la casa Uncuyo.

La iniciativa, impulsada por la Junta Calificadora de Méritos, marca una novedad dentro del sistema educativo universitario local, ya que abre formalmente el acceso a quienes nunca gestionaron este instrumento.

Qué es el bono de puntaje

El bono de puntaje funciona como un sistema de valoración de antecedentes académicos y profesionales. Es el mecanismo que ordena a los aspirantes a cargos docentes en las escuelas secundarias de la UNCuyo.

En la práctica, sin este bono no es posible acceder a cargos u horas cátedra en esas instituciones, lo que lo convierte en un requisito excluyente para quienes buscan insertarse en el sistema educativo universitario.

Fechas y cómo inscribirse

La convocatoria estará abierta entre el lunes 13 y el lunes 20 de abril, y el trámite se realizará de manera completamente online, a través de una plataforma habilitada por la universidad.

El proceso incluye la creación de un usuario, la carga de datos personales y la presentación de documentación obligatoria, como el DNI y el certificado analítico de los estudios realizados.

Desde la UNCuyo remarcaron que todos los campos deben completarse correctamente para poder finalizar la inscripción, ya que el sistema no permite avanzar con datos incompletos.

A quiénes está dirigida la convocatoria

La propuesta está orientada a egresados de todas las carreras de la UNCuyo que quieran ingresar a la docencia en el nivel medio dentro de las escuelas universitarias.

Se trata, en muchos casos, de una puerta de entrada para profesionales que buscan iniciar su carrera docente en instituciones con alta demanda y reconocimiento en Mendoza.

Además, el proceso se plantea como una oportunidad para ordenar y ampliar el registro de aspirantes, en un contexto donde la formación docente y la cobertura de cargos siguen siendo temas clave dentro del sistema educativo

Pasos para completar la inscripción

1. Ingreso

Los interesados deberán ingresar a https://preinscripcionjc.uncuyo.edu.ar/

Si ingresa por primera vez a la plataforma, se debe seleccionar “Nuevo usuario”, para luego completar los campos solicitados y seleccionar “Crear usuario”.

Es importante recordar la contraseña creada, ya que será solicitada nuevamente al momento de ingresar y verificar que la dirección de correo electrónico sea la correcta. Una vez realizado este paso, el sitio web volverá nuevamente al inicio y allí deberá completar el usuario (su DNI sin puntos) y colocar la contraseña creada.

Seleccionar “Ingresar”.

2. Completar campos

Una vez dentro de la plataforma, debe dirigirse a “completar inscripción” y llenar el formulario con los datos correspondientes.

Todos los campos son obligatorios, por lo que si alguno queda sin completar, no podrá concluir la inscripción. Recuerde escribir correctamente su correo electrónico, ya que es el medio de comunicación con la Junta Calificadora de Méritos.

En los campos en los que se solicita el DNI y el certificado analítico, subirlos en formato PDF y verificar que las imágenes de la documentación sean legibles y estén completas.

Aclaraciones:

Subir todas las páginas del certificado analítico de títulos (profesorado, licenciatura, títulos profesionales, etcétera). No incluir certificado analítico de títulos de posgrado, salvo que se trate de ciclos de profesorados.

DNI frente y dorso.

En ambos campos, certificado analítico y DNI, se puede subir un solo archivo, por lo que se recomienda utilizar el sitio web Ilove PDF para unir todos los archivos en uno y luego subirlos.

3. Enviar

Luego de completar todos los campos y de subir la documentación debe seleccionar “Enviar”. Una vez realizado el envío, le llegará un correo en el cual se confirma su inscripción. En el caso de no recibir la confirmación, revisar correo no deseado (spam).

En caso de dudas o problemas técnicos, los interesados pueden comunicarse al siguiente correo: [email protected]