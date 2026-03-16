La UNCuyo confirmó la participación en el paro nacional docente: qué pasará con el dictado de clases

El conflicto salarial en el sistema universitario sumó un nuevo capítulo con el inicio de un paro nacional convocado por gremios docentes que reclaman recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas. La medida se desarrolla en todo el país y Mendoza no queda al margen, con expectativas sobre lo que ocurrirá en la Universidad Nacional de Cuyo.

En ese contexto, la atención está puesta en el nivel de adhesión que tendrá la protesta dentro de la UNCuyo, ya que eso definirá si las actividades académicas se ven afectadas o continúan con normalidad.

Reclamo salarial y tensión en el sistema universitario

El paro se da en medio de una creciente tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Desde las organizaciones sindicales aseguran que los ingresos del sector quedaron retrasados y exigen una actualización urgente.

Uno de los sindicatos que nuclea a profesores e investigadores de la UNCuyo es FADIUNC (Federación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo), que forma parte de las federaciones nacionales que impulsan la jornada de protesta en distintas universidades del país.

Desde el gremio explicaron que la medida de fuerza responde tanto al atraso salarial como a la preocupación por el presupuesto destinado al funcionamiento del sistema universitario público.

No obstante, desde la propia casa de estudios aclararon que la convocatoria al paro corresponde exclusivamente a los gremios docentes (y no a la institución). En ese sentido, indicaron que en caso de que un docente adhiera a la medida, se le descontará el día no trabajado.

Qué puede pasar en la UNCuyo

De acuerdo con lo anticipado por los gremios, el paro podría repercutir en el dictado de clases dentro de la UNCuyo, aunque su impacto dependerá de cuántos docentes decidan adherir a la protesta en cada facultad.

Esto significa que en algunos espacios podrían suspenderse actividades académicas, mientras que en otros sectores las clases podrían desarrollarse con normalidad.

Además de la posible interrupción de clases, durante las jornadas de paro también se prevén asambleas, debates y actividades de visibilización dentro del ámbito universitario (con el objetivo de exponer la situación que atraviesa la educación superior pública).

El calendario del paro universitario

La medida de fuerza comenzó este lunes con un paro nacional impulsado por las dos principales federaciones docentes del país (Conadu Histórica y Conadu).

Según el cronograma difundido por las organizaciones sindicales, el cese de actividades se desarrollará en dos tramos:

Del 16 al 21 de marzo

Del 23 al 30 de marzo

Durante esos días cada universidad y cada facultad definirá el nivel de adhesión, por lo que el impacto real del paro en la UNCuyo se irá conociendo jornada tras jornada.