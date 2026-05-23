La UNCuyo apuesta a las carreras a distancia y marca récord de inscriptos

La Universidad Nacional de Cuyo continúa fortaleciendo su oferta de educación a distancia y las cifras de inscripción reflejan una creciente demanda por carreras cortas, tecnológicas y con rápida salida laboral.

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCuyo cerró las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 con un total de 2.935 estudiantes anotados, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al año anterior y del 77% en comparación con 2021.

Entre las propuestas más elegidas se destacó la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos, que reunió 652 inscriptos y se convirtió en la carrera con mayor demanda del instituto. Además, marcó un hito dentro de la universidad al tratarse de la primera carrera del ITU con modalidad completamente a distancia.

Desde la institución explicaron que el crecimiento responde a la necesidad de formación en áreas vinculadas a tecnología, inteligencia artificial y análisis predictivo. También señalaron que muchos de los aspirantes ya cuentan con títulos previos o experiencia laboral y buscan reconvertir sus perfiles profesionales.

Otras carreras con alta demanda fueron Desarrollo de Software, Marketing, Higiene y Seguridad y Logística y Transporte. Según las autoridades del ITU, la flexibilidad horaria y las modalidades adaptadas para personas que trabajan son algunos de los factores que impulsan el aumento de inscripciones.

La expansión de la virtualidad forma parte de una estrategia más amplia de la UNCuyo para ampliar el acceso a la educación superior. Actualmente, distintas facultades avanzan en propuestas de carreras de grado y pregrado completamente virtuales o con mayores niveles de cursado online.

Entre esas iniciativas aparece la Licenciatura en Logística de la Facultad de Ciencias Económicas, que se transformará en la primera carrera de grado 100% a distancia de la universidad. Desde la casa de estudios sostienen que este modelo busca responder a las necesidades de estudiantes que trabajan, viven lejos de los centros urbanos o necesitan modalidades más flexibles.

En paralelo, la UNCuyo proyecta recibir entre 6.500 y 7.000 ingresantes durante este ciclo lectivo y observa una tendencia cada vez más marcada hacia carreras técnicas y tecnológicas, especialmente aquellas relacionadas con informática, datos y desarrollo digital.