La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) abrió las inscripciones para una nueva temporada de su colonia de verano “Viví la U”, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 3 años (sin pañales) y 17 años.

La temporada 2026-2027 se desarrollará desde el lunes 14 de diciembre hasta el viernes 12 de febrero. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo, y está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

La colonia funcionará de lunes a viernes, de 9.30 a 13, con una guardia de ingreso entre las 8.30 y las 9.30 y otra de salida de 13 a 13.30.

El programa contempla tres módulos rotativos de trabajo: deportivo, recreativo y de natación. De esta manera, los participantes podrán alternar entre distintas propuestas durante la jornada.

Cómo inscribirse en la colonia de la UNCUYO

Las familias interesadas tendrán tiempo hasta el 4 de diciembre para completar el trámite, que se realiza de manera online y consta de tres pasos:

Descargar y completar la declaración jurada de aptitud física correspondiente a cada niño o adolescente que participará. El documento debe fotografiarse o escanearse para adjuntarlo al formulario. Completar el formulario de inscripción con los datos personales y cargar la declaración jurada de cada participante. Esperar la revisión de la documentación. Una vez aprobada, la administración enviará una comunicación mediante la aplicación Lila Clubes a la persona responsable para finalizar el trámite.

Desde la organización aclararon que completar el formulario no significa que la inscripción esté confirmada. La vacante queda asegurada únicamente después de cumplir con el tercer paso.

Cuánto cuesta la colonia de verano 2026-2027

Los aranceles varían según la categoría de cada familia (personal de la UNCUYO, socios y no socios) y la cantidad de hijos inscriptos. Los valores incluyen la revisión médica.

Para el pago se ofrecen distintas alternativas:

Tarjeta de crédito: un pago hasta el 4 de diciembre. También se puede abonar en tres cuotas sin interés con Visa o Mastercard bancarizadas, los miércoles y viernes hasta el 30 de noviembre.

Débito o transferencia: un pago con un descuento del 5%, hasta el 4 de diciembre.

Descuento por bono de sueldo: tres cuotas sin interés para el personal con código 311 o código 61.

Para obtener más información sobre la colonia de verano, las familias pueden comunicarse por correo electrónico a deportesuncu@gmail.com o llamar al 413-5000, interno 3494.