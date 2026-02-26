Search
La UNCuyo abre cursos de Lengua de Señas Argentina: cómo anotarse

La Universidad Nacional de Cuyo lanzó una nueva edición de sus capacitaciones en Lengua de Señas Argentina, con tres niveles de formación.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) comenzó la inscripción para su oferta anual de cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA) y cultura sorda, una capacitación dirigida al público en general que quiere aprender a comunicarse en este sistema lingüístico.

Los cursos empezarán el martes 17 de marzo en la sede Centro de la Facultad de Educación y se extenderán hasta octubre. La propuesta está dividida en tres niveles (A1, A2 y B1), con cupos limitados para cada uno, y los interesados pueden preinscribirse de forma online.

Estructura de los cursos

Nivel A1

  • Duración: 80 horas.
  • Día de cursado: miércoles.
  • Horario: de 18.30 a 20.30.
  • Modalidad: presencial con apoyo de plataforma virtual.

Nivel A2

  • Duración: 80 horas.
  • Día de cursado: viernes.
  • Horario: de 18.30 a 20.30.
  • Modalidad: presencial y virtual.

Nivel B1

  • Duración: 80 horas.
  • Día de cursado: martes.
  • Horario: de 18.30 a 20.30.
  • Modalidad: presencial con actividades en plataforma virtual.

Para inscribirse en los niveles A2 y B1 es necesario contar con el certificado del nivel anterior. La capacitación estará a cargo de la profesora Andrea Suraci y su equipo.

Qué se aprende

La iniciativa está orientada a desarrollar habilidades comunicativas que permitan interactuar con personas sordas, promoviendo el intercambio entre comunidades y el respeto por la Lengua de Señas Argentina.

Es importante destacar que no se trata de una formación de intérpretes profesionales, sino de cursos destinados a enseñar la lengua en un nivel funcional y conversacional.

