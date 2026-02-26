La UNCuyo abre cursos de Lengua de Señas Argentina: cómo anotarse

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) comenzó la inscripción para su oferta anual de cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA) y cultura sorda, una capacitación dirigida al público en general que quiere aprender a comunicarse en este sistema lingüístico.

Los cursos empezarán el martes 17 de marzo en la sede Centro de la Facultad de Educación y se extenderán hasta octubre. La propuesta está dividida en tres niveles (A1, A2 y B1), con cupos limitados para cada uno, y los interesados pueden preinscribirse de forma online.

Estructura de los cursos

Nivel A1

Duración: 80 horas.

Día de cursado: miércoles.

Horario: de 18.30 a 20.30.

Modalidad: presencial con apoyo de plataforma virtual.

Nivel A2

Duración: 80 horas.

Día de cursado: viernes.

Horario: de 18.30 a 20.30.

Modalidad: presencial y virtual.

Nivel B1

Duración: 80 horas.

Día de cursado: martes.

Horario: de 18.30 a 20.30.

Modalidad: presencial con actividades en plataforma virtual.

Para inscribirse en los niveles A2 y B1 es necesario contar con el certificado del nivel anterior. La capacitación estará a cargo de la profesora Andrea Suraci y su equipo.

Qué se aprende

La iniciativa está orientada a desarrollar habilidades comunicativas que permitan interactuar con personas sordas, promoviendo el intercambio entre comunidades y el respeto por la Lengua de Señas Argentina.

Es importante destacar que no se trata de una formación de intérpretes profesionales, sino de cursos destinados a enseñar la lengua en un nivel funcional y conversacional.