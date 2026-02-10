La última inflación medida por Marco Lavagna fue de 2,9%

Tras una semana marcada por la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión del nuevo método de medición, el organismo oficial informó este martes que la inflación de enero fue del 2,9%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 32,4% interanual, impulsado fuertemente por el rubro de alimentos y bebidas.

El dato llega en un momento de tensión institucional, luego de que se decidiera postergar la entrada en vigencia del nuevo índice de medición de precios que iba a actualizar la canasta de consumo. La situación derivó en la salida de Marco Lavagna como titular del INDEC.

Los rubros que más aumentaron, según la controvertida inflación del INDEC

El bolsillo de los argentinos sintió el mayor impacto en los productos de primera necesidad y en el turismo, propio de la temporada estival. Según el informe oficial:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: Fue la división con mayor alza, registrando un 4,7% .

Fue la división con mayor alza, registrando un . Restaurantes y hoteles: Se ubicó en segundo lugar con un aumento del 4,1% .

Se ubicó en segundo lugar con un aumento del .

El impacto en las regiones

El informe también detalló cómo pegó la suba de precios en las distintas zonas del país. En este inicio de 2026, el Noreste fue la región más castigada, registrando la mayor suba mensual con un 3,8%, superando ampliamente el promedio general.

Este índice nacional del 2,9% se ubicó levemente por debajo de la medición de la Ciudad de Buenos Aires, que había reportado un 3,1% para el mismo período.