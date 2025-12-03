Search
La última Ecoferia del año llega a Tupungato con promociones: cuándo y dónde

Este viernes se realizará la edición final de la Ecoferia 2025, donde los emprendedores locales ofrecerán propuestas sustentables.

La Ecoferia de Tupungato cierra su ciclo 2025 con una nueva edición que promete movimiento, colores y productos elaborados por manos locales. Este viernes 5 de diciembre, desde las 10, los feriantes volverán a instalarse en su espacio habitual de Plaza Piaggi, en la esquina de Monseñor Fernández y Las Heras, donde durante todo el año acercaron al público alternativas amigables con el ambiente.

La propuesta reúne una amplia variedad de producciones regionales, entre ellas artesanías, alimentos caseros, artículos reciclados, frutas y verduras frescas, plantas y manualidades, además de promociones especiales para quienes quieran anticipar compras o renovar sus hábitos de consumo.

Coordinada en conjunto por INTA y la Dirección de Desarrollo Económico, la feria se consolidó como un punto de encuentro clave para quienes buscan productos de origen local y prácticas más responsables con el entorno. Desde la organización remarcan que la iniciativa “invita a quienes elijan consumos sostenibles y quieran ser parte de la economía social circular del departamento”, un enfoque que creció de manera sostenida durante el año.

Con la edición de diciembre, la Ecoferia despide un 2025 marcado por la participación comunitaria y el impulso a los emprendedores, reafirmando su rol como un espacio que combina ambiente, producción y desarrollo local.

