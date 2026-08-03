La UEP Tupungato recuperó cinco bicicletas sustraídas en distintas intervenciones durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante una serie de intervenciones que permitieron recuperar cinco bicicletas que habían sido sustraídas y, en algunos casos, adulteradas para evitar ser reconocidas.

La primera se dio en calle Pueyrredón y Secundino Gómez, donde el personal policial dio con una bicicleta rodado 29 de cuadro color negro, la cual había sido robada meses atrás en callejón Mesa y fue identificada por los propios efectivos.

Pero no fue la única. En Boulevard Güemes, un masculino de 34 años circulaba al mando de una bicicleta playera color roja, sustraída de la Finca Giaquinta, en La Arboleda. El hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal por Hurto Simple.

Situación similar se vivió en calle Mendoza, en el distrito Cordón del Plata, donde un masculino de 36 años fue sorprendido a bordo de una bicicleta rodado 29 marca Topmega, color negra y rosa, también reconocida como robada; caso por el cual también se dispuso el inicio de causa por Hurto Simple.

Las dos intervenciones restantes se dieron sobre bicicletas repintadas para disimular su origen. En el ingreso al Barrio Progreso, detuvieron a un hombre que conducía una bicicleta rodado 29 repintada de color negro, debajo de la cual se observaba su color gris original; el masculino manifestó que no contaba con documentación y que se la habían prestado. Por último, en calle Belgrano Norte, otro masculino circulaba con una bicicleta rodado 26 repintada en su totalidad, tampoco con documentación ni factura que acreditara su propiedad.

En todas las intervenciones, los biciclos fueron retenidos y trasladados a sede policial.