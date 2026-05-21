La UEP realizó un operativo preventivo en Tupungato y logró secuestrar drogas

En los últimos días, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo un importante operativo de control dentro del departamento de Tupungato; movimientos en lo que se detuvo personas y secuestraron estupefacientes.

Según informaron desde la fuerza, durante el miércoles se realizaron procedimientos de control e identificación de las personas en la vía pública del casco céntrico; donde se lograron llevar a cabo tres intervenciones por estupefacientes.

En el primer caso, sobre Belgrano Norte frente a galpones Rojosí, personal frenó a un grupo de personas y al comenzar a requisarlos les encontraron un frasco con cogollos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.

Posteriormente, entre Fortunato Ríos y Roca, los efectivos detectaron a un masculino que llevaba consigo un frasco con cogollos de marihuana y un arma blanca.

Finalmente, en la calle Asistente Ubilla dentro del predio de mesitas, la Policía logró detener a dos masculinos que tenían en su poder un cigarrillo de marihuana, tres envoltorios de la misma, una balanza de precisión, papeles para armado de cigarrillos y una tijera.