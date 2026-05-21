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justicia federal

La UEP realizó un operativo preventivo en Tupungato y logró secuestrar drogas

Dos personas fueron detenidas durante el transcurso de este operativo en el centro del departamento de Tupungato

En los últimos días, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo un importante operativo de control dentro del departamento de Tupungato; movimientos en lo que se detuvo personas y secuestraron estupefacientes.

Según informaron desde la fuerza, durante el miércoles se realizaron procedimientos de control e identificación de las personas en la vía pública del casco céntrico; donde se lograron llevar a cabo tres intervenciones por estupefacientes.

En el primer caso, sobre Belgrano Norte frente a galpones Rojosí, personal frenó a un grupo de personas y al comenzar a requisarlos les encontraron un frasco con cogollos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.

Posteriormente, entre Fortunato Ríos y Roca, los efectivos detectaron a un masculino que llevaba consigo un frasco con cogollos de marihuana y un arma blanca.

Finalmente, en la calle Asistente Ubilla dentro del predio de mesitas, la Policía logró detener a dos masculinos que tenían en su poder un cigarrillo de marihuana, tres envoltorios de la misma, una balanza de precisión, papeles para armado de cigarrillos y una tijera.

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