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La UEP realizó un operativo en Tupungato y lograron detener a más de 10 sujetos por distintos delitos

Las autoridades realizaron un importante operativo en las calles del departamento y lograron detener a más de diez personas

Durante la jornada del miércoles y jueves, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó controles rutinarios en distintos puntos del departamento de Tupungato. Operativos que terminó con varios detenidos y secuestro de estupefacientes.

Según informaron, tanto en el centro departamental como en el Cordón del Plata, encontraron sujetos que tenían sustancias ilegales. En primer lugar, sobre calle Belgrano encontraron a dos que llevaban cocaína y marihuana; luego en el Callejón Blanco requisaron a un sujeto y llevaba cogollos de marihuana; finalmente encontraron a un hombre en el Cordón que llevaba marihuana en un picador.

Fuera de la presencia de estupefacientes, las autoridades realizaron controles con equipo biométrico y detectaron a cinco personas que tenían medidas pendientes con la Justicia. Por lo que terminaron siendo detenidos y trasladados a la comisaría.

Finalmente, los efectivos de la UEP detuvieron a cuatro masculinos que estaban tomando alcohol en la vía pública; y es que los mismos fueron denunciados por los vecinos ya que estaban molestando a la gente. Uno terminó con un proceso contravencional abierto tras dar 2,39 de alcohol en sangre.

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