En el Congreso partidario, Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar hicieron balances y un análisis de cara a los desafíos que se vienen

Un nuevo congreso partidario convocó a los referentes del radicalismo mendocino, que se reunieron este sábado ante una importante cantidad de militantes y afiliados de distintos puntos de la provincia.

El gobernador Rodolfo Suarez y el presidente de la UCR local Tadeo García Zalazar presentaron sus informes anuales de gestión.

Mientras que Alfredo Cornejo, titular del Interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, también se sumó

La diputada provincial Evelin Pérez fue la presidenta del Congreso de este año.

Por otro lado, la legisladora por Guaymallén junto a García Zalazar serán los responsables de la mesa de acción política que encabezará la estrategia electoral del partido para 2023.

Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez cerró el congreso partidario con un repaso de los tres años de gestión y las circunstancias en las que le toca liderar el Ejecutivo provincial. Sobre la situación actual, el mandatario se refirió a la “imprevisibilidad y la incertidumbre que provoca la macroeconomía”.

“Es insostenible seguir gobernado con estos niveles de inflación. Tenemos que frenar a los jóvenes que se van y tratar de encontrar estabilidad”, dijo Suarez, que mencionó el modo Mendoza de gestionar con austeridad como “un ejemplo para el país, donde las cosas funcionan distinto”.

También mostró su preocupación por los niveles de pobreza: “es una certidumbre que no podemos negar y nos tiene que interpelar a quienes ejercemos la función pública”.

El gobernador, además, advirtió que la situación económica se puede seguir agravando debido a “la gran irresponsabilidad del Gobierno nacional por las rencillas políticas internas, donde tenemos una vicepresidenta que ahora parece oposición”.

De cara al 2023, año electoral, Suarez destacó la importancia de la unidad del Frente Cambia Mendoza para hacer una “defensa del Gobierno provincial” en un contexto mundial donde “se ha votado en contra de los oficialismos que no han gobernado bien”.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que siente el apoyo de la militancia y los dirigentes departamentales, situación que fue clave “para lograr una elección histórica en 2021 con el 52% de los votos”.

Por último, el gobernador mendocino se refirió a quienes tienen intenciones de ser candidatos y llamó a “no hacer lo que está pasando, por ejemplo, en Cambiemos a nivel nacional o en CABA donde hay tantos candidatos”. “Que en nosotros prime el sentido común. Si hoy le toca a uno, en este esquema estratégico que estamos planteando, después le va a tocar a otro y luego a otro. Ese es el mejor camino para los mendocinos”.

Alfredo Cornejo

El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación y ex gobernador, Alfredo Cornejo, recordó que con la senadora nacional Mariana Juri “hemos trabajado mucho y queremos rendirles un informe que está a disposición de todos los congresales y de todos los afiliados y, además, está para revisión y aprobación”.

Asimismo, afirmó que el recorrido de todos esos informes tiene un común denominador y es que forman parte de la oposición a nivel nacional: “El gobierno se encarga de juntar mayoría en ambas cámaras y no son exactamente nuestros proyectos lo que salen aprobados, como por ejemplo el de Boleta Única.

Y agregó: “Mendoza como pocas provincias tiene Boleta Única, a nivel nacional el proyecto tiene media sanción de Diputados que fue costosísimo para nuestros legisladores sacarlo. En Senadores lo han mandado a todas las comisiones habidas y por haber, pero el Frente de Todos se niega a tratar ese proyecto”, señaló.

Cornejo puso otro ejemplo y habló del transporte público de pasajeros. Sostuvo que “la distribución de los subsidios es irrisoria entre lo que se paga el pasaje en el Gran Buenos Aires, no solo en CABA, y en el interior del país, porque lo subsidia el Gobierno Nacional”.

Explicó que debido a esta situación ha hecho que muchas ciudades del interior no tengan transporte público de pasajeros y la gente tenga que manejarse en motos y la mayoría de los accidentes se dan en estos rodados de bajas cilindradas. “A duras penas, provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe tienen su transporte público y no lo subsidia la Nación o lo subsidia en porcentajes muy bajos”, remarcó.

Además, apuntó a los legisladores mendocinos del Frente de Todos al decir que “no promueven esos proyectos importantes para nuestra sociedad porque “son protectores de Cristina en todos sus aspectos, en los judiciales por la agenda judicial y de la tremenda discriminación de los fondos que recibe la provincia de Buenos Aires para sostener su bastión electoral que es el conurbano”.

Pero además los acusó de bloquear iniciativas que incluyen ventajas para los mendocinos: “Van a representar en el Congreso a Cristina o Kicillof y no representan a los mendocinos por más que en cada elección plantean esa consigna genérica de representar a Mendoza”.

Cornejo también resaltó que el Frente Cambia Mendoza “sí está representando a los mendocinos” y puso como ejemplo las dos gestiones provinciales encabezadas por él y por Rodolfo Suarez.

Asimismo, hizo hincapié en la situación que se vive por la imposibilidad de la Nación y de la provincia de La Pampa de construir Portezuelo del Viento. “Cuando era gobernador exigimos el resarcimiento económico que inició un gobierno peronista como política de Estado como fue el de Arturo Lafalla en un juicio y cobramos 1.023 millones de dólares, de los cuales ya casi 600 millones de dólares están en una cuenta a favor del Gobierno de la provincia de Mendoza, pero lo tenemos inmovilizados”, sostuvo el exgobernador y agregó: “Estamos sin hacer la obra por puro capricho nacional para perjudicar a la Argentina y a nuestra provincia”.

Cornejo fue más allá y dijo que “es nuestra plata, no nos la regalaron, nos la ganamos por un resarcimiento” y lanzó una serie de preguntas sobre qué ha hecho el Frente de Todos y los legisladores de Mendoza sobre el tema y explicó que cuando Lafalla avanzó con este juicio, los líderes del radicalismo local de esa época lo apoyaron porque consideraron que era política de Estado.

“Hoy día tenemos que andar pidiéndoles y presionándolos en la opinión pública para que le digan a su presidente que saque un laudo favorable que es una firma y no lo consiguen”, aseguró Cornejo y puso como ejemplo que cuando fue gobernador de Mendoza y Mauricio Macri presidente de la Nación, “se la peleamos dura y lo logramos siendo del mismo signo político”.

Según el senador, los representantes de Mendoza en el Congreso no utilizan el poder político que tienen para defender a Mendoza e influir en los temas estratégicos.

En cuanto a la ley de tolerancia cero al alcohol, el exgobernador consideró esa iniciativa como “absurda”. “La sensiblería, el populismo y la demagogia pueden más y ahora son sensibles con los accidentes viales”, sostuvo y los interpeló al preguntar “por qué no modificaron el Código Penal que penaliza 0,5 para arriba”. Y aseguró que esos mismos legisladores del Frente de Todos “no han sido capaces de escuchar al sector vitivinícola, cuando incluso uno de los espacios de la producción está conducido por peronistas”.

Es más, Cornejo comentó que hasta tienen el tupé de patotear a Mariana (Juri), incluyendo a asociaciones de víctimas y “solo Mariana estuvo en la comisión de Transporte defendiendo la racionalidad del 0,5 y no del 0”, sostuvo.

“Para que quieren el poder político, para que lo piden los principales dirigentes del Frente de Todos sino pueden hacer nada por Mendoza”, razonó Cornejo y recordó que cuando fue gobernador se quiso colocar el impuesto al vino y siendo que eran aliados políticos con el gobierno de Macri, desde nuestra provincia “no pusimos enfrente, hicimos alianza con el gobernador de San Juan que no era parte de este gobierno, dimos vuelta esa decisión y estos no son capaces de frenar una ley absurda que no generará ningún beneficio para los accidentes viales y sí generará un perjuicio para la industria vitivinícola”.

Incluso, comentó que en una entrevista radial que le hicieron en Buenos Aires lo trataron de “lobista de la industria” y él contestó que “con mucho orgullo yo defiendo la industria porque representa a Mendoza en todos sus eslabonamientos y el interés general es perfectamente compatible con el interés particular de la industria, orgulloso de representar ese interés general”, sostuvo.

“Puedo seguir dando ejemplos, muchos ejemplos de cómo nosotros, aunque fuimos oficialistas en la Nación, nos plantamos firmes”, remarcó y volviéndose a referir al Frente de Todos dijo que “tienen una vara muy distinta para defender a Mendoza y solo la defienden previo a las elecciones, con slogans, pero no la defienden en lo real”. Apuntando directamente a Anabel Fernández Sagasti “tienen un tremendo poder en el Congreso. Hay que verla en el Senado, es como si estuviese en la cocina de su casa, es ama y señora, pero se sube al avión y anda escondida porque tiene miedo que la insulten. Ahora eso sí, no sé para qué quiere el poder si no logra frenar el alcohol cero o conseguir un laudo para Portezuelo. Y lo grave, es que nadie en el Frente de Todos se anime a desafiar esa bajada de línea nacional”.

Cornejo fue más allá y se refirió a que el peronismo gobernó esta provincia varios años “pero dicen que los mendocinos son gorilas, antiperonistas y esos los exculpa de las palizas que se comen elección tras elección porque en realidad ha habido cinco gobernadores radicales y cinco peronistas”.

Ante esto, el senador nacional comentó que los mendocinos “necesitamos un peronismo con el que se pueda acordar cosas razonables para Mendoza y que no nos perjudique” e hizo referencia a la necesidad que el Gobierno Provincial necesita el roll over: “Hoy ellos no nos permiten utilizar esta herramienta y los ex ministros de Economía de la Nación de esta gestión e incluso Sergio Massa “rolean todas las semanas la deuda”.

Tadeo García Zalazar

García Zalazar, en tanto, explicó que el documento aborda temas centrales, como “el apoyo al Gobierno provincial y una visión crítica sobre falta de rumbo del Gobierno Nacional respecto a lo que está pasando en la Argentina y el deterioro de todos los indicadores sociales”.

También dijo que “pone en valor a Cambia Mendoza, dejar abierta la alianza y el armado de una agenda de trabajo concreta con todos los partidos”.

Finalmente, indicó que resalta “la unidad del radicalismo para enfrentar el proceso electoral destacando algunos aspectos institucionales, como que el año que viene va a ser el primero donde se va a votar con Boleta Única, toda una novedad que va a mejorar la calidad democrática de la provincia”.

Fuerte crítica al gobierno nacional y el mensaje de que la UCR llegará con una sola candidatura a la Gobernación

En el documento del Congreso Ordinario 2022, la UCR apunta a la crisis que atraviesa el país su “magnitud” y la “impericia” con la que el Gobierno nacional la gestiona.

Además, aclara que no solo es económica, sino institucional, social, cultural y educativa como “fruto de la inoperancia de quienes ahora dicen no pertenecer” y lamenta una Argentina “más pobre y desigual que nunca”.

También señala a Alberto Fernández como una figura “cuya falta de autoridad y poder lo ha desdibujado y desorientado” y el fin último del Frente de Todos de “garantizar la impunidad de la vicepresidenta y su entorno”.

El documento enumera la inflación, la falta de inversiones y la pobreza creciente, la cuarentena eterna y los abusos y privilegios del Estado como consecuencias de la mala administración y rechaza el argumento oficialista de “responsabilizar a otros por el mal que ellos mismos causaron”.

“Deben gobernar y no dar excusas. Que no repitan como un mantra el nombre del ex presidente porque les puede haber servido algunas veces, pero ahora, sólo les sirve de justificación ante necios y fanáticos”, dispara el escrito.

Ante ese “descalabro”, los radicales mendocinos ratificaron que se requiere “una oposición unificada, fuerte para enfrentar con decisión y estrategia al Kircherismo” y “dar respuesta a las necesidades de la gente”.

Juntos por el Cambio

Por ello, el partido “debe estar a la altura de esta gesta y Juntos por el Cambio debe representar verdaderamente a quienes quieren igualdad de oportunidades, distribución de la riqueza, empleo genuino, y progreso individual y colectivo”.

Igualmente, instó a “asumir las responsabilidades” y, como se hizo “en Mendoza desde hace 7 años, planteamos una agenda de discusión y desarrollo para mejorar y ampliar la matriz productiva, ordenar las cuentas públicas, apoyar al sector privado bajando impuestos cuando otras provincias los subían, y promoviendo cambios de fondo en la educación y la justicia”.

El Modo Mendoza

En esa línea, hablaron del “Modo Mendoza como una forma de gestionar, pero también un trabajo en equipo a través de una suma de espacios políticos que conforman Cambia Mendoza, que tienen en claro que las coincidencias son muchas más que las disidencias”.

Asimismo, aclararon que “juntos enfrentamos la discriminación” de parte del Gobierno nacional hacia la provincia y recordaron los casos Portezuelo del Viento, los subsidios al transporte y la “nueva y demagógica ocurrencia de la tolerancia al alcohol cero”.

En cambio, el mensaje apuntó los cañones contra la oposición local, que “intenta frenar cada una de las iniciativas y proyectos y que se niega a la defensa de nuestra provincia con una especie de lealtad partidaria ciega que los desdibuja y los presenta como una estructura cada vez más perimida, anquilosada, vacía y funcional a la máquina populista”.

La UCR llegará con una sola candidatura a la Gobernación

Por eso, desde el radicalismo de Mendoza reiteraron “el valor de quienes están y se siguen sumando a Cambia Mendoza, reivindicando su espíritu de conformación de frentes para gobernar, no como mera ecuación matemática de suma de voluntades”.

También reivindicaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como la mejor instancia de definiciones internas, y aseguraron que “como Unión Cívica Radical, llegaremos a las próximas elecciones con una sola candidatura a la gobernación”.

La Boleta Única, en tanto, fue calificada como “una muestra de institucionalidad del Modo Mendoza”.

Manifestaron que desde el radicalismo mendocino “debemos ser capaces, como columna vertebral de Cambia Mendoza”, así como “de ampliarlo, impulsarlo y fortalecerlo. Entender que las aspiraciones son legítimas, pero los límites nos lo imponen las urgencias de la gente”.

Finalmente, reforzaron la no se deben “dilapidar tiempos ni esfuerzos, más allá de lo justo y necesario, en definiciones preelectorales” y si, en cambio, “abocarnos a seguir elaborando proyectos, propuestas, políticas de Estado”

“Debemos predicar con el ejemplo: de austeridad, conducta y unidad. Es tiempo de redoblar las ganas, la preparación y los esfuerzos”, concluyeron.