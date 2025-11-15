La UCR provincial renovó autoridades

En el marco del proceso electoral interno de la Unión Cívica Radical, se presentó una lista de unidad que confirma la renovación de Andrés Lombardi como presidente de la UCR de Mendoza. Estará acompañado por Beatriz Mohr, representante del petrismo.

En tanto, la Juventud Radical estará presidida por Cecilia Ferzola, junto a Ignacio Riera en la Vicepresidencia, Agostina Quiroga como Secretaria General, y Gerónimo Parés como Secretario adjunto.

La consolidación de una lista de consenso refleja la solidez institucional que el radicalismo ha construido en estos años y la madurez política para proyectarse en esta etapa que se inicia.

Esta conducción se propone continuar la línea de trabajo territorial, llevando a cada rincón de la provincia los principales ejes de la gestión oficialista.

La unidad alcanzada es una señal de paz partidaria, algo que no venia ocurriendo en ocasiones anteriores de buscar entendimientos.