La UCR empieza a ordenar el 2027 y Cornejo busca sostener el liderazgo radical desde Mendoza

La Unión Cívica Radical comenzó a mover sus piezas de cara a las elecciones de 2027 y lo hizo con una foto que buscó enviar un mensaje interno y externo: los gobernadores del partido se mostraron unidos, con voluntad de poder y decididos a preservar los territorios que hoy gobiernan, en medio de un escenario político marcado por el avance de Javier Milei y la fragmentación opositora.

La reunión se realizó este miércoles en la sede del Comité Nacional de la UCR y tuvo como protagonistas al mendocino Alfredo Cornejo, junto a los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). También participó el presidente del partido, Leonel Chiarella, mientras que el gobernador correntino Juan Pablo Valdés envió una carta de respaldo.

Aunque el encuentro estuvo formalmente centrado en la situación económica e institucional del país, el trasfondo político fue otro: comenzar a delinear la estrategia radical para una elección presidencial en la que el partido buscará recuperar centralidad y evitar quedar absorbido por el oficialismo libertario o diluido en alianzas sin identidad propia.

Cornejo, sin reelección, pero con peso nacional

En ese tablero, Cornejo aparece en una situación particular. A diferencia de Pullaro, Zdero y Sadir, el mandatario mendocino no podrá competir por una reelección consecutiva debido a las limitaciones que impone la Constitución provincial. Sin embargo, sigue siendo uno de los dirigentes con mayor volumen político dentro de la UCR y una de las voces con más influencia en la discusión nacional del radicalismo.

La participación del gobernador mendocino en la reunión no solo reafirma ese lugar, sino que también lo posiciona como uno de los armadores de la estrategia partidaria para sostener el poder territorial del radicalismo en los próximos años.

En 2027, Mendoza volverá a elegir gobernador y el oficialismo provincial deberá enfrentar el desafío de retener una provincia que hoy es uno de los principales bastiones de la UCR en el país. En ese contexto, el radicalismo mendocino ya empieza a mostrar nombres en carrera para suceder a Cornejo, en una disputa interna que todavía está abierta.

Una UCR que busca evitar la dispersión

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de sostener la unidad partidaria. Según dejaron trascender desde el espacio, los dirigentes coincidieron en que la cohesión interna será clave para que el radicalismo pueda tener peso propio en la discusión nacional.

“A la UCR le hace muy bien que los gobernadores hablen entre sí. En esta primera reunión acordamos transitar un camino de unidad, con vocación de poder, para ir a disputar los distritos donde no gobernamos”, señalaron desde el partido.

La frase expone una preocupación que atraviesa al radicalismo: cómo evitar que las diferencias internas terminen debilitando al partido en un escenario político cada vez más polarizado entre el oficialismo libertario y el peronismo.

El desafío de convivir con Milei

La reunión también dejó entrever otra tensión que atraviesa a la UCR: la relación con el gobierno nacional. Mientras algunos sectores radicales mantienen una postura crítica hacia Javier Milei, otros gobernadores —entre ellos Cornejo— sostienen una estrategia de diálogo y acompañamiento legislativo en temas clave.

Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional del partido tuvieron hoy una reunión de trabajo en el Comité Nacional. pic.twitter.com/36VfJ1UVJf — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) May 20, 2026

Ese equilibrio aparece como uno de los principales desafíos hacia adelante. El radicalismo busca mantener autonomía política sin romper puentes con una Casa Rosada que todavía conserva altos niveles de apoyo en buena parte del interior del país.

En el comunicado difundido tras el encuentro, el partido reivindicó las gestiones provinciales radicales como “la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma”, y destacó políticas vinculadas a educación, seguridad, infraestructura y producción.

La construcción federal del radicalismo

Como parte de la estrategia de reorganización, la UCR resolvió convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias, previsto para junio o julio. Allí comenzará a discutirse con mayor profundidad el armado territorial y la proyección electoral del espacio.

Sin embargo, las definiciones sobre alianzas nacionales recién llegarán el próximo año, cuando se reúna la Convención Nacional del partido, órgano encargado de definir la política de acuerdos.

Por ahora, la foto de los gobernadores buscó dejar un mensaje claro: la UCR pretende volver a discutir poder y quiere hacerlo desde sus territorios, con los mandatarios provinciales como principal sostén político.