La UCR elige nuevas autoridades: quién podría suceder a Martín Lousteau

La Unión Cívica Radical (UCR) definirá a sus nuevas autoridades partidarias el próximo 12 de diciembre, a las 14, en su sede central de la calle Alsina, en la Ciudad de Buenos Aires. El plenario fue convocado por las autoridades partidarias y reunirá a representantes de todas las jurisdicciones.

Según confirmaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, el actual presidente del partido, el senador nacional Martín Lousteau, no buscará un nuevo mandato. El dirigente finalizará su gestión en los próximos días y asumirá como diputado nacional, lo que dejará vacante la conducción del centenario partido.

La decisión de Lousteau se produce luego de un período marcado por tensiones internas. Durante su mandato, recibió fuertes críticas de distintos sectores del radicalismo por la postura adoptada frente al gobierno de Javier Milei. Aunque el partido acompañó algunas iniciativas del oficialismo, Lousteau mantuvo un rol opositor, impulsó la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, y cuestionó medidas económicas y vínculos internacionales del Ejecutivo.

El Plenario de Delegados, encargado de elegir a las nuevas autoridades, está integrado por representantes de cada provincia, además de delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la OTR y UCR Diversidad.

De cara a la sucesión, uno de los nombres con mayor respaldo es el del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien contaría con el apoyo del mandatario mendocino Alfredo Cornejo, uno de los más críticos de la conducción de Lousteau. En cambio, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habría declinado la posibilidad de competir para concentrarse en la gestión provincial. También surgió el nombre del bonaerense Maximiliano Abad, cercano a Ernesto Sanz.

La definición final quedará en manos del plenario, que deberá resolver la conducción del radicalismo en un contexto de reacomodamientos internos y debate sobre el rumbo político del partido.