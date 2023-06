La Universidad Católica Argentina (UCA) realizó el informe por medio del Observatorio de la Deuda Social de Argentina (ODSA). En el estudio para el mismo se descubrió que más de 17 millones de argentinos son pobres y que sin planes planes sociales la pobreza representaría al 50% del país.

El informe «Radiografía de la pobreza en Argentina: privaciones sociales y desigualdades estructurales» que fue producido por el Observatorio de la Deuda Social de Argentina (UCA) lanzó un alarmante mensaje sobre el crecimiento de la pobreza. El mismo se realizó en el marco de la Colecta Anual de Caritas que se realizará el próximo sábado y domingo en todo el país.

Este trabajo de la (UCA) analizó temas como la inseguridad alimentaria, la falta de vivienda digna, de educación, información, saludo y falta de empleo. Argumentando, desde el observatorio, que estos puntos han sido repercutidos por la inflación de los último años.

Entre los datos que se rescataron, la UCA reveló que las cifras de pobreza son bastante más altas que en los años anteriores a la pandemia, afectando en la actualidad a cerca de 17 millones de personas. Sumando a la clase media como una de las más golpeadas, pasando la pobreza del 14,6% al 18,2%.

Que dicen los productores del informe

Así como lo informó el Diario MDZ. Agustín Salvia, director del observatorio, se expresó respecto del informe. «El aumento de los planes sociales brindó una protección ingresos complementarios para sortear una situación de inflación». Además, aclaró que «la población no sobrevive con planes sociales. Realiza otras actividades que les permite tener un ingreso que cubre sus necesidades. No para salir de la pobreza, apenas para salir de la indigencia». En esta misma línea, agrego que «ese trabajo no alcanza para superar los problemas de inseguridad alimentaria».

En este contexto, Salvia aseguró que «es imposible retirar ayudas sin que implique un costo político y social (…) y sin mecanismos de generación de inversión y empleo»

Por su parte, el vicepresidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, dijo que «la indigencia y la pobreza es la verdadera brecha que tiene la Argentina; en estos 40 años de recuperación de la democracia, va variando de un espacio (político) a otro y no logramos reducir esta brecha con los más pobres, sobre todo con los más indigentes, el desafío grande es este».