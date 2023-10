La “ubicada” de Luis Petri a la candidata a vice de Javier Milei

A días de las elecciones presidenciales y luego del primer debate, los candidatos a presidente se tiran con todo, cualquier recurso parece válido para tratar de defenestrar o desmentir al rival. Ahora, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, el mendocino Luis Petri, ubicó a través de X (ex Twitter) a la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel. “Hacete asesorar”, le dijo. Qué pasó.

Es que Villarruel salió a “corregir” a Bullrich, quien en una entrevista explicó el proyecto para que se pueda escuchar las comunicaciones de los presos. “No podés”, le retrucó el periodista que la entrevistaba (Alejandro Fantino). “Vamos a ponerlo en el Código Penal”, explicó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Acto seguido, Villarruel salió a cuestionar a Bullrich: “Patricia, ésto es ilegal. No se puede hacer. Lo que si vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que NO puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal”, posteó la candidata de La Libertad Avanza.

Luego la palabra de Petri, sugiriéndole a Villarroel que se hiciera asesorar: “Hacete asesorar, ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles. Es una ley de mi autoría que se aprobó en el 2017. En ese momento, como ahora, decían que no podíamos inhibir las señales de celulares en las cárceles, modificamos la ley y hoy si se puede. Este gobierno no tiene la decisión política de cumplirlo. Nosotros lo vamos a hacer. Decían que no se podía exigir el cumplimiento íntegro de las penas y lo hicimos. Vamos a terminar con los delitos planificados dentro de las cárceles y todo delincuente que organice delitos en las cárceles va a ser escuchado judicialmente. Con nosotros el delito se termina en serio!”, aseguró el mendocino.