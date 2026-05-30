La transparencia del gobierno de Milei, en la mira del FMI: por primera vez el Fondo lanzó duras críticas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) formuló fuertes observaciones sobre las políticas de transparencia y control de la corrupción en Argentina. Se tratan de las primeras críticas que recibe el gobierno de Javier Milei desde el organismo internacional, las cuales llegaron en el marco de la publicación de la segunda revisión del acuerdo vigente con el país, documento que habilitó un desembolso de US$ 1.050 millones pese al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del Banco Central.

En el informe técnico, el organismo que conduce Kristalina Georgieva incluyó a la lucha contra la corrupción entre los “desafíos pendientes” de la Argentina y advirtió sobre debilidades en los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos.

En ese sentido, el FMI señaló que el país obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional y sostuvo que otros indicadores internacionales continúan reflejando dificultades en materia de transparencia y clima de inversión.

En el apartado dedicado a la gobernanza y la prevención de la corrupción, el organismo afirmó que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención” y remarcó que los regímenes de declaraciones juradas presentan “verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual“.

El informe también apuntó a las normas sobre conflictos de interés, al sostener que continúan limitadas por “reglas porosas y una débil capacidad de aplicación“. A ello sumó cuestionamientos vinculados al funcionamiento del sistema judicial, del que señaló que hay preocupaciones sobre la independencia de la Justicia debido a demoras en causas de alto perfil y a una limitada rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.

Un dato a resaltar es que esta crítica se da en un contexto en el que el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Entre los funcionarios alcanzados por esa extensión figura el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está en el ojo de la tormenta justamente por su patrimonio.

Advertencias sobre el sistema financiero

Más allá de las observaciones en torno al manejo contra la corrupción, el FMI también puso la lupa sobre la situación que atraviesa el sistema financiero argentino. En ese sentido, el organismo indicó que continúa monitoreando riesgos asociados al incremento de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo.

Además, destacó la creciente dependencia de los bancos respecto de financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, una situación que podría afectar la estabilidad del fondeo y la capacidad de otorgar créditos de mayor plazo.

Otro punto en el que se pone foco es en la supervisión sobre las entidades financieras no bancarias y el sector fintech, donde el FMI advirtió que los niveles de morosidad son particularmente elevados.

Cabe resaltar que estas observaciones coinciden con datos recientes del Banco Central, que reflejaron un aumento de la mora de los hogares. Según cifras oficiales, la morosidad alcanzó el 11,5% en marzo y registró un incremento superior a ocho puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior.