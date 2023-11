La transición en Las Heras en medio del “caos” municipal: los cambios que se vienen

El intendente electo de Las Heras, Francisco Lo Presti, se refirió al proceso de transición que está atravesando la comuna que más escándalos políticos protagonizó a lo largo del 2023.

Durante esta jornada se tratará el presupuesto en el Concejo Deliberante. Según señaló el futuro intendente el diálogo ha podido darse con los concejales.

“Hoy día se ha convocado al tratamiento del presupuesto. Hemos podido generar una transición adulta con los concejales, no así con el Ejecutivo”, explicó en declaraciones radiales.

El sucesor de Daniel Orozco aseguró también que en el Ejecutivo municipal hay un “gran caos” y señaló que no hay “interlocutores válidos”.

“La verdad es que el municipio se encuentra con un problema fiscal”, adelantó con preocupación Lo Presti.

Según señaló el próximo intendente de Las Heras, la semana que viene presentará todo su gabinete y aseguró que cambiará a todos los funcionarios.

“La semana que viene presentaré a todo mi gabinete. Hemos apuntado a tener un gabinete de jerarquía y con pertenencia con la gestión”, concluyó.

Por su parte, el ex candidato a intendente y ex aliado de Orozco, Martín Bustos, salió a la carga contra el municipio y con una imagen denunció que hay 97 empleados del Municipio de Las Heras varados en la Dirección de Higiene que no pueden trabajar debido a la falta de recursos.