La trama sinistra de Bento: coimas, presión a detenidos y un sistema montado desde el juzgado

El Tribunal Oral Federal que condenó al ex juez federal Walter Bento dio a conocer los fundamentos del fallo que lo sentenció a 18 años de prisión, en un documento que detalla el funcionamiento de una estructura de corrupción judicial sostenida durante años en Mendoza.

El escrito, de más de mil páginas, sostiene que Bento fue el jefe de una organización que utilizó su rol como magistrado para otorgar beneficios judiciales a cambio de dinero, bienes y favores, en un esquema que también involucró a abogados, intermediarios y parte de su entorno familiar.

Un sistema de coimas desde el juzgado

Según el tribunal, la maniobra consistía en ofrecer resoluciones favorables —como excarcelaciones, prisiones domiciliarias o faltas de mérito— a personas imputadas en causas penales, a cambio de pagos que en muchos casos se realizaban en dólares o incluso con propiedades.

En ese esquema, Bento ocupaba un rol central: era quien tenía la decisión final sobre los expedientes y quien fijaba los montos a pagar por esos beneficios.

Las juezas concluyeron que el ex magistrado “convirtió la función judicial en una mercancía”, utilizando los procesos penales como herramienta de presión para obtener ganancias económicas.

“Codicia y ánimo de lucro”, el eje de la condena

Uno de los puntos más contundentes del fallo es la caracterización del móvil delictivo.

El tribunal sostuvo que Bento actuó impulsado por la “codicia y el ánimo de lucro”, lo que fue considerado un agravante al momento de definir la pena.

Además, se acreditó que el sistema funcionaba de manera organizada y sostenida en el tiempo, con una clara división de roles entre abogados, intermediarios y otros integrantes de la estructura.

Enriquecimiento y lavado de dinero

Los fundamentos también detallan cómo el dinero obtenido a través de las coimas era incorporado al circuito legal mediante distintas maniobras.

El tribunal concluyó que Bento y su familia conformaron un núcleo económico con un crecimiento patrimonial injustificado, que incluía propiedades, vehículos y viajes incompatibles con sus ingresos declarados.

Parte de ese dinero era canalizado a través de operaciones financieras y adquisiciones de bienes para ocultar su origen ilícito.

Obstrucción y maniobras para evitar la investigación

Otro aspecto clave que surge de los fundamentos es el intento del ex juez por entorpecer la causa en su contra.

Entre otras maniobras, se acreditó que se negó a entregar su teléfono celular durante un allanamiento y que luego eliminó información relevante para la investigación.

También se señalaron gestiones para acceder a información reservada sobre el avance del expediente.