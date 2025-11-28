La trama detrás de los chats virales que ponen en jaque a la funcionaria que maneja Tránsito en Tupungato

El revuelo que se armó en Tupungato, tras la viralización de unos chats entre la directora de Seguridad Ciudadana, Yemina Sagas, y un agente de tránsito, suma nuevos capítulos a medida que pasan las horas en el departamento del Valle de Uco. En las últimas horas, desde la comuna informaron que se inició una investigación interna desde el área legal, todo mientras la persona apuntada resiste en su cargo.

Además de la comunicación oficial, fue el propio intendente Gustavo Aguilera quien salió a parar las balas de la prensa. En diálogo con Radio Nihuil, el mandatario municipal confirmó lo de la investigación sobre la mujer integrante de su gabinete, sobre lo que declaró que “he instruido a asesoría legal para que se inicie una investigación de esos chats. Ella escribe desde su rol de directora, preguntando adónde van a estar. Pero acuérdese que yo estoy abriendo una investigación y entonces no puedo ser juez y parte”.

El hecho de la viralización de los chats radica en una supuesta venganza, algo que Aguilera también confirmó en diálogo con el programa “No tenés cara”, algo que vinculó a una exagente de tránsito y al concejal suspendido (por violencia de género) Facundo Arce quien, a entender de la comuna, es quien estaría detrás de esta “operación”, como dijo una fuente consultada por NDI.

La venganza de la que habla el intendente, y que también fue confirmada por otras fuentes a este medio, nació hace unos meses, cuando una agente del cuerpo de tránsito comunal tuvo un accidente con una de las camionetas cuando perseguía a una moto. La conductora del móvil municipal terminó dentro de una acequia en las inmediaciones del cementerio municipal.

“Meses atrás una inspectora hizo una persecución a una moto y chocó el móvil. Yo abro una investigación, la conducta no es la adecuada y se le rescinde el contrato a esta inspectora”, expresó el jefe comunal, algo que también fue afirmado por otro funcionario departamental, quien sumó que la ahora exagente “acumulaba varias faltas” a su trabajo.

En un estricto off, alguien cercano al área que nuclea a los inspectores de tránsito, le deslizó a Diario NDI que la mujer a la que se le rescindió el contrato es pareja del inspector que entabló la conversación con Yemina Sagas esa madrugada de domingo cuando la funcionaria pide información sobre los puestos de control.

En el chat, Sagas habla con V. y le comenta que ella y sus amigos están saliendo de una fiesta y le pide referencias. Luego de informados los operativos, la charla fluye y la funcionaria le da aviso al preventor de que van en dos autos y los describe para que, los otros agentes afectados a los controles, los dejen pasar.

“jjjj dale Yemi… igual nadie va a parar ese auto jjjj”, expresa jocoso el agente. “Somos dos (autos) igual te aviso”, dice ella. Ahondando un poco más en detalles, Sagas le informa a su subordinado que “el alfa 13 de las 20 es de un penitenciario y de una policía”. Y agrega: “Fijate seguro no quieren actuaciones”.

La fuente consultada por este medio fue contundente: “Están haciendo todo para que la echen”, dijo confirmando que la posibilidad de la venganza sea real y en represalia por haber dejado sin trabajo a la inspectora que protagonizó el accidente con el móvil que se volvió viral en redes sociales.