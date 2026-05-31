La tonada cuyana busca llegar a la UNESCO: Cuyo impulsa una candidatura histórica

Las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis dieron un paso clave en la defensa y promoción de su patrimonio cultural al presentar formalmente la candidatura de la tonada cuyana para integrar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La propuesta fue elevada ante el Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial, dependiente de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro realizado en la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, donde participaron el subsecretario de Cultura mendocino, Diego Gareca; el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto; y la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches. Las autoridades expresaron su decisión de trabajar de manera conjunta para lograr el reconocimiento internacional de una manifestación artística que forma parte de la identidad cuyana desde hace más de dos siglos.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Un símbolo cultural de toda una región

La tonada cuyana es considerada una de las expresiones musicales más representativas del oeste argentino. Su origen se vincula con la fusión de tradiciones criollas, influencias andinas y raíces hispanoamericanas, convirtiéndose con el paso del tiempo en una forma de expresión profundamente ligada a la vida cotidiana de los pueblos cuyanos.

Interpretada tradicionalmente con guitarras, guitarrones y requintos, la tonada se caracteriza por su ritmo pausado, su fuerte carga emocional y sus letras poéticas, generalmente construidas en versos octosílabos. Sus composiciones suelen abordar temas vinculados al amor, el paisaje, las costumbres rurales, la memoria colectiva y el arraigo a la tierra.

Según el documento presentado por las provincias, esta expresión artística constituye una forma de comunicación colectiva que refleja la relación de las comunidades con su historia, su territorio y sus tradiciones culturales.

La tonada cuyana ya cuenta con diversos reconocimientos en el ámbito regional. Mendoza la declaró patrimonio cultural mediante la Ley 7589 en 2006, mientras que San Luis y San Juan hicieron lo propio a través de normativas sancionadas en 2021. Además, el Parlamento de Cuyo la incorporó al Patrimonio Cultural Intangible de la región mediante una resolución aprobada este año.