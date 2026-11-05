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Comienza la negociación

La tensión entre Milei y Bullrich pone a Petri y Cornejo ante un dilema político

Las diferencias entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada generan un escenario incómodo para los dos dirigentes mendocinos, que mantienen vínculos con ambos sectores, pero tienen proyectos políticos distintos de cara a 2027.

La interna del oficialismo nacional comienza a proyectar sus consecuencias sobre Mendoza. Las diferencias entre Patricia Bullrich y el entorno de Javier Milei colocan a Luis Petri y Alfredo Cornejo ante un escenario político complejo, aunque por motivos diferentes. Ambos mantienen una relación cercana con la senadora y con el Gobierno nacional, pero sus intereses en la provincia no necesariamente coinciden.

La tensión escaló luego de que Bullrich reuniera a dirigentes de La Libertad Avanza que responden a su conducción y difundiera una fotografía del encuentro. En sectores de la Casa Rosada, especialmente en el entorno de Karina Milei, el gesto generó reparos por la construcción de un espacio político propio dentro del oficialismo.

A esto se sumaron diferencias respecto de algunas decisiones económicas y políticas del Gobierno, que dejaron en evidencia ciertos matices dentro del espacio libertario.

Petri, entre su vínculo con Bullrich y su alineamiento con Milei

Para Luis Petri, la situación tiene una particular complejidad. Su vínculo con Bullrich trasciende la actual gestión: compartieron la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023 y mantienen una estrecha relación política.

De hecho, la senadora respaldó públicamente las aspiraciones del mendocino de competir por la Gobernación en 2027.

Sin embargo, Petri también construyó su posicionamiento nacional a partir de su incorporación al proyecto de Javier Milei. Una profundización de las diferencias entre el Presidente y Bullrich podría obligarlo a revisar sus equilibrios políticos, especialmente si pretende competir por la sucesión provincial con el respaldo libertario.

Cornejo, una relación histórica y una alianza que preservar

El escenario tampoco resulta sencillo para Alfredo Cornejo. El gobernador mantiene una relación política de larga data con Bullrich, con quien impulsó el Grupo Malbec durante la campaña presidencial de 2023.

Pero, a diferencia de Petri, Cornejo construyó una alianza institucional y electoral con Milei que busca sostener de cara al próximo año.

La particularidad es que Cornejo y Petri no comparten actualmente un mismo proyecto político provincial. Mientras el gobernador busca preservar la conducción de su espacio y definir su sucesión, Petri aspira a disputarle ese liderazgo desde La Libertad Avanza.

En ese tablero, Bullrich constituye un vínculo compartido, pero también un factor que podría introducir nuevas tensiones.

Por ahora, las diferencias dentro del oficialismo nacional no implican necesariamente una ruptura. Sin embargo, su evolución podría incidir en las estrategias de Petri y Cornejo de cara a 2027, cuando Mendoza deberá elegir al sucesor del actual gobernador.

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