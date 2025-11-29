Search
WhatsApp-Image-2025-11-28-at-19.54.56
PARQUE ACONCAGUA

La temporada en el Aconcagua tuvo su primer evacuado tras un accidente provocado por fuertes vientos

El incidente ocurrió mientras una empresa montaba una estructura en Plaza Argentina. El herido fue asistido por Guardaparques y el Servicio Médico del Parque Aconcagua, y luego trasladado en helicóptero hacia Horcones.

Durante la tarde de este viernes, un trabajador resultó herido en Plaza Argentina -en el Parque Provincial Aconcagua– cuando una fuerte ráfaga de viento aplastó el domo que estaba siendo montado por una empresa prestadora de servicios, lo atrapó en su interior y posteriormente lo desplazó varios metros, según informaron fuentes oficiales.

Ante esta situación, el campamentero tuvo que ser asistido. Mediante la coodinación de Guardaparques, el Servicio Médico del Parque Aconcagua -X Medicine- se dirigió a la zona del incidente.

Tras los primeros controles -donde se diagnosticó traumatismo toráxico abdominal-, el personal dispuso su evacuación a través del Servicio de Helicópteros de Aconcagua (Helicopters) hasta Horcones, donde intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para su traslado a Mendoza y la evaluación de posibles daños internos.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Iván Funes, director de Áreas Protegidas destacó la celeridad y capacidad del personal del Parque Provincial Aconcagua, y señaló que la empresa prestadora de servicios para la que trabaja el campamentero “se hizo cargo de los costos de evacuación“.

Cabe destacar que la actividad 2025/26 del Parque Provincial Aconcagua comenzó hace algunas semanas, y que éste se trató del primer caso que requirió evacuación.

PARQUE ACONCAGUA

