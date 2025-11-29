La temporada en el Aconcagua tuvo su primer evacuado tras un accidente provocado por fuertes vientos

Durante la tarde de este viernes, un trabajador resultó herido en Plaza Argentina -en el Parque Provincial Aconcagua– cuando una fuerte ráfaga de viento aplastó el domo que estaba siendo montado por una empresa prestadora de servicios, lo atrapó en su interior y posteriormente lo desplazó varios metros, según informaron fuentes oficiales.

Ante esta situación, el campamentero tuvo que ser asistido. Mediante la coodinación de Guardaparques, el Servicio Médico del Parque Aconcagua -X Medicine- se dirigió a la zona del incidente.

Tras los primeros controles -donde se diagnosticó traumatismo toráxico abdominal-, el personal dispuso su evacuación a través del Servicio de Helicópteros de Aconcagua (Helicopters) hasta Horcones, donde intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para su traslado a Mendoza y la evaluación de posibles daños internos.

Foto: Prensa del Gobierno de Mendoza.

Iván Funes, director de Áreas Protegidas destacó la celeridad y capacidad del personal del Parque Provincial Aconcagua, y señaló que la empresa prestadora de servicios para la que trabaja el campamentero “se hizo cargo de los costos de evacuación“.

Cabe destacar que la actividad 2025/26 del Parque Provincial Aconcagua comenzó hace algunas semanas, y que éste se trató del primer caso que requirió evacuación.