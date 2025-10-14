Search
acto-central-vendimia-2024jpeg
Vendimia 2026

La temporada de Vendimia arrancará en el Valle de Uco

El Valle de Uco coronara a la primera aspirante a la corona nacional 2026. Lo anunció la cuenta oficial de la Vendimia.

A falta de varios meses para conocer a la nueva soberana, en la provincia se empieza a preparar para la Vendimia 2026 y cada una de las fiestas departamentales.

Este lunes, en el instagram oficial de la Vendimia 2026, se supo cuál será el primer municpio en tener a su reina coronada, que da inicio al sueño de quedarse con la corona provincial.

San Carlos abre la temporada vendimial

El Director de Cultura de San Carlos, Lucas Corzo, confirmó esta mañana que su municipio abrirá el próximo mes de noviembre el calendario de fiestas departamentales, en el marco de la Fiesta Provincial de la Tradición.

La fecha exacta del espectáculo vendimial será confirmada en los próximos días por el intendente Alejandro Morillas.

Cronograma de las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026:

  • Bendición de los Frutos: Sábado 28 de febrero de 2026.
  • Vía Blanca de las Reinas: Viernes 6 de marzo de 2026.
  • Carrusel: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la mañana).
  • Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day: Sábado 7 de marzo de 2026 (por la noche).
  • Primera y única repetición del Acto Central: Domingo 8 de marzo de 2026.

ETIQUETAS:

Valle de Ucosan carlosFiesta Nacional de la VendimiaVendimia 2026

La temporada de Vendimia arrancará en el Valle de Uco

