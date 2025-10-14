La temporada de Vendimia arrancará en el Valle de Uco

A falta de varios meses para conocer a la nueva soberana, en la provincia se empieza a preparar para la Vendimia 2026 y cada una de las fiestas departamentales.

Este lunes, en el instagram oficial de la Vendimia 2026, se supo cuál será el primer municpio en tener a su reina coronada, que da inicio al sueño de quedarse con la corona provincial.

San Carlos abre la temporada vendimial

El Director de Cultura de San Carlos, Lucas Corzo, confirmó esta mañana que su municipio abrirá el próximo mes de noviembre el calendario de fiestas departamentales, en el marco de la Fiesta Provincial de la Tradición.

La fecha exacta del espectáculo vendimial será confirmada en los próximos días por el intendente Alejandro Morillas.

Cronograma de las fechas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: