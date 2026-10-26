La Suprema Corte pidió $233.700 millones para 2027: qué obras llegan al Valle de Uco

La Suprema Corte de Justicia solicitó un presupuesto de $233.707 millones para 2027, en el marco del análisis del proyecto de gastos provinciales que lleva adelante la Legislatura. La pauta incluye una diferencia de $389 millones destinada a proyectos del máximo tribunal, según expuso su presidente, Dalmiro Garay, ante la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios.

Durante la presentación, Garay sostuvo que la participación de la Suprema Corte en el presupuesto provincial será levemente superior a la de 2026, aunque continuará entre las más bajas de los últimos seis años. También destacó que el organismo logró ampliar sus inversiones mediante recursos propios, remanentes de ejercicios anteriores y una administración que, según afirmó, permitió financiar obras no contempladas en el presupuesto originalmente aprobado.

Como ejemplo, mencionó las inversiones edilicias e informáticas realizadas durante 2026. Para el Centro Cívico Judicial de Tunuyán se habían votado $2.808 millones, pero la ejecución alcanzó los $6.211 millones, con trabajos que también se extendieron a otros departamentos.

Obras y una sede para el fuero Penal Juvenil

Para el próximo ejercicio, uno de los principales ejes será la infraestructura. La Suprema Corte prevé destinar alrededor de $6.000 millones a inversiones edilicias, con unos $4.000 millones en obra pública.

Entre los proyectos figura la construcción de una sede propia para el sistema Penal Juvenil, que actualmente comparte espacios con el fuero de Familia en el edificio de Mitre y Montevideo, en Ciudad. La propuesta es concentrar juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías juveniles en el inmueble de calle Chile, mientras que el fuero de Familia permanecería en su actual sede.

El plan también contempla un nuevo sistema de ascensores, la reforma integral del edificio de calle Chile y trabajos en los juzgados civiles. Además, se proyectan obras para reunir en un solo complejo las dependencias judiciales de General Alvear, hoy distribuidas en cinco inmuebles, y avanzar con un centro judicial en Lavalle.

En el Valle de Uco, Garay anunció que la inauguración del nuevo Polo Judicial de Tunuyán está prevista para el 17 de diciembre de este año.

Más tecnología y seguridad informática

Otro componente central del presupuesto será la infraestructura tecnológica, con una inversión proyectada de más de $3.700 millones. La partida incluye $1.031 millones para equipamiento informático, $50,8 millones para comunicaciones y $2.625 millones para licencias, desarrollo, seguridad e infraestructura.

Garay señaló que cerca del 95% de la gestión interna y externa del Poder Judicial funciona mediante sistemas en línea, por lo que consideró prioritaria la ciberseguridad. Según explicó, se realizaron auditorías para detectar vulnerabilidades y se trabaja en un área específica para abordar esos riesgos.

La presentación también incluyó avances en la digitalización de trámites y concursos para incorporar personal administrativo, profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y prosecretarios.

Las previsiones deberán continuar su recorrido dentro del tratamiento legislativo del Presupuesto 2027.