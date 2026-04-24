La Suprema Corte le da una mano a Guaymallén después del incendio

Tras el incendio que afectó al data center de la Municipalidad de Guaymallén, la comuna continúa enfocada en restablecer sus servicios digitales, clave tanto para la gestión administrativa como para la atención al vecino. En ese proceso, el municipio ha recibido asistencia de distintos organismos provinciales.

En una primera etapa, la Dirección General de Escuelas (DGE) aportó dos servidores en comodato para colaborar con la recuperación inicial. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de se sumó con un acuerdo de cooperación técnica que permitirá acelerar la reconstrucción del sistema.

El convenio fue firmado por el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, y el intendente Marcos Calvente. A partir de este entendimiento, la Corte brindará asesoramiento en la definición de especificaciones técnicas para contratar infraestructura de nube pública de manera inmediata.

Además, facilitará su modelo operativo ya implementado, incluyendo el esquema de facturación mediante Unidades de Servicios de Nube (USN). De este modo, la Municipalidad no realizará una licitación propia, sino que se integrará a la contratación vigente de la Corte, bajo las mismas condiciones, lo que apunta a garantizar transparencia y agilidad en el proceso.

En los fundamentos del acuerdo se destaca que la Suprema Corte representa un caso exitoso en la administración pública provincial en la implementación de infraestructura híbrida (on premise y cloud), con estándares de alta disponibilidad y seguridad. También se apoya en la normativa vigente, que habilita la contratación directa de servicios tecnológicos a través de plataformas estandarizadas, en el marco de la emergencia.

El intendente Marcos Calvente subrayó que el acuerdo permitirá “acelerar la solución” tras la interrupción de los servicios administrativos, que resultaron los más afectados, aunque las prestaciones operativas se mantuvieron con normalidad.

Asimismo, valoró la transferencia de conocimiento y recursos tecnológicos del Poder Judicial, lo que ya permitió restablecer la conectividad entre las distintas áreas municipales. Según detalló, actualmente funcionan con normalidad los sistemas contable, financiero, presupuestario y el expediente electrónico.

Finalmente, el jefe comunal estimó que, de mantenerse el ritmo de recuperación, durante la próxima semana podrían restituirse más del 90% de los servicios administrativos del municipio.