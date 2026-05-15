La “super gripe” ya circula en Mendoza: qué dicen desde el Gobierno

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que la gripe A (H3N2) subclado K ya comenzó a circular en Mendoza, donde se registraron 21 de los 25 casos confirmados en Cuyo.

Pese al dato oficial, desde el Ministerio de Salud advirtieron que el número real podría ser superior, debido a que no todas las personas con síntomas gripales son testeadas, por lo que los registros oficiales reflejan solo una parte de los contagios.

En ese contexto, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, confirmó que la provincia ya atraviesa una etapa de alta circulación del virus. “Ya entramos en la etapa de circulación viral a full, estamos teniendo afluencia de pacientes tanto en el sector ambulatorio como en la internación de virus respiratorios. Está circulando el subclado K, como era de esperarse”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista en MDZ Radio.

Según explicó Falaschi, como suele ocurrir en este tipo de brotes, los primeros casos comenzaron a detectarse principalmente en el ámbito pediátrico. Es por eso que la mayoría de los contagios se registra en niños en edad escolar y adolescentes, aunque también se han confirmado casos en pacientes adultos.

Cabe resaltar que desde Salud remarcaron que actualmente cerca del 70% de los casos de enfermedades respiratorias detectados corresponden a influenza.