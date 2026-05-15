Search
Instagram Facebook Twitter
influenza-h3n2 virus enfermedad gripe estornudo resfrio
Números oficiales

La “super gripe” ya circula en Mendoza: qué dicen desde el Gobierno

En el territorio provincial hay 21 casos confirmados, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Podrían haber más casos.

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que la gripe A (H3N2) subclado K ya comenzó a circular en Mendoza, donde se registraron 21 de los 25 casos confirmados en Cuyo.

Pese al dato oficial, desde el Ministerio de Salud advirtieron que el número real podría ser superior, debido a que no todas las personas con síntomas gripales son testeadas, por lo que los registros oficiales reflejan solo una parte de los contagios.

Mendoza atraviesa un fuerte brote de gripe y ya preocupa el nivel de contagios entre los más chicos

En ese contexto, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, confirmó que la provincia ya atraviesa una etapa de alta circulación del virus. “Ya entramos en la etapa de circulación viral a full, estamos teniendo afluencia de pacientes tanto en el sector ambulatorio como en la internación de virus respiratorios. Está circulando el subclado K, como era de esperarse”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista en MDZ Radio.

Según explicó Falaschi, como suele ocurrir en este tipo de brotes, los primeros casos comenzaron a detectarse principalmente en el ámbito pediátrico. Es por eso que la mayoría de los contagios se registra en niños en edad escolar y adolescentes, aunque también se han confirmado casos en pacientes adultos.

Cabe resaltar que desde Salud remarcaron que actualmente cerca del 70% de los casos de enfermedades respiratorias detectados corresponden a influenza.

ETIQUETAS:

Mendozaepidemiagripe asuper gripe

+ Noticias

Números oficiales

La “super gripe” ya circula en Mendoza: qué dicen desde el Gobierno

Por: Redacción NDI

nuevo sistema

La receta electrónica ya se puede consultar desde la app Mi Argentina

Por: María Orozco

días helados

El SMN confirmó si habrá o no nieve en el Valle de Uco este fin de semana

Por: Redacción NDI

¿de cuál se trata?

La ANMAT prohibió un repelente muy popular para los mosquitos

Por: Redacción NDI

en rosario

Un intendente se quedó con el premio mayor en Rosario: quién es

Por: Redacción NDI

Todos preocupados

Santiago Caputo viajó a Estados Unidos para reunirse con Trump

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter