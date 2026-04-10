La Subsecretaría de Cultura quedó en la mira por una polémica contratación

Una contratación en el área de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza generó polémica luego de que se conocieran detalles sobre la forma en que se realizó el servicio y su posterior facturación.

Según informó el diario El Sol, la Subsecretaría de Cultura, dirigida por Diego Gareca, contrató a una consultora vinculada a un empleado, aunque el trabajo habría sido facturado por una persona que se desempeña en la Municipalidad de Godoy Cruz.

El caso abrió interrogantes en torno a los mecanismos de contratación y a la posible incompatibilidad de funciones, ya que se trata de un esquema que involucra tanto a un trabajador del propio organismo como a una agente municipal y ex concejal.

Cuestionamientos y presentación ante Ética Pública

De acuerdo con el mismo medio, la situación derivó en la presentación de una denuncia ante la Oficina de Ética Pública, lo que podría derivar en una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en el procedimiento.

El caso que encendió la polémica

El caso se destapó luego de que la Subsecretaría de Cultura presentara un informe oficial sobre el impacto de la Vendimia y los festivales en Mendoza, que fue elaborado por una consultora denominada Estudios.S que, según diversas redes sociales y la plataforma LinkedIn, fue conformada en el 2020 y es dirigida por el sociólogo Mariano Peroni, actual empleado de la Dirección de Industrias Creativas.

El problema es que Estatuto del Empleado Público provincial establece en su artículo 14 (incisos b y c) que “los funcionarios o agentes no pueden actuar como proveedores del Estado ni prestar servicios a organismos públicos cuando exista relación directa con su función o cuando la actividad pueda generar un conflicto de intereses”. Tampoco pueden gestionar contratos o beneficios ante la administración pública para sí o para terceros mientras se desempeñan en un cargo público.

La difusión del informe ante los medios estuvo a cargo del propio subsecretario de Cultura, Diego Gareca; el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara; Mauricio Peroni y dos consultores externos, Andrea Gelvez y Pablo Potaschner.

El dato sobre la autoría del estudio habría pasado desapercibido sino fuera por la inclusión del logo de la consultora Estudios.S. El texto compartido mencionaba como responsables del estudio a Peroni, Gelvez y Potaschner.

Según publica El Sol, Gareca confirmó que el pago que se realizó a la empresa que figuraba como responsable del estudio provincial. “Tanto Diego Gareca como el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, confirmaron que Mauricio Peroni es empleado y, a la vez, director de Estudios.S, pero el pago del estudio se realizó de forma individual a Gelvez y Potaschner, ya que la empresa “no estaba formalizada”.

El mismo medio agrega que los dos consultores externos cobraron $3.600.000 (divididos en tres facturas consecutivas de $1.200.000) por el estudio realizado. Además, aclaró Gareca a El Sol que “ni Peroni, ni Ladrón de Guevara cobraron”, lo cual, en el caso de Peroni genera interrogantes debido a que es el director de la consultora que llevó a cabo el estudio.

A esto se suma que Andrea Gelvez fue concejal de Godoy Cruz y funcionaria en distintos cargos de diversas gestiones de los últimos 15 años.

Dado que Gelvez es personal de planta profesional del Observatorio de Seguridad dependiente de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana de Godoy Cruz, no puede facturar por un servicio realizado en otra dependencia estatal.

Un caso que vuelve a poner el foco en las contrataciones

El episodio vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de contratación en el Estado y los controles sobre posibles conflictos de interés, especialmente cuando intervienen empleados públicos en distintas jurisdicciones.

En este contexto, el avance de la denuncia y las eventuales respuestas oficiales serán claves para determinar si se trató de una irregularidad administrativa o de una operatoria dentro de los márgenes normativos.